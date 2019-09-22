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Як у Шацьку святкували Масницю. ФОТО

Як у Шацьку святкували Масницю. ФОТО
В останній тиждень перед початком Великого посту українці відзначають масний тиждень – давньослов’янське свято проводів зими, пов'язане зі звичаєм веселитися.

Головною традицією цього періоду, безумовно, є випікання і поїдання млинців. У цьому році Масниця, або Колодій триватиме до 1 березня, - пише Район. Шацьк

Днями відзначили Масницю у Шацькому міському будинку культури (директорка Ніна Вирович). Організатори традиційно пригостили шачан і гостей селища апетитними млинцями з різноманітною начинкою.

Гарного настрою додав святковий концерт з участю народного ансамблю «Молодички», аматорів сцени та учнів Шацької школи-філії.

Як у Шацьку святкували Масницю. ФОТО
Як у Шацьку святкували Масницю. ФОТО
Як у Шацьку святкували Масницю. ФОТО
Як у Шацьку святкували Масницю. ФОТО
Як у Шацьку святкували Масницю. ФОТО
Як у Шацьку святкували Масницю. ФОТО
Як у Шацьку святкували Масницю. ФОТО
Як у Шацьку святкували Масницю. ФОТО
Як у Шацьку святкували Масницю. ФОТО
Як у Шацьку святкували Масницю. ФОТО
Як у Шацьку святкували Масницю. ФОТО


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Теги: масниця, шацьк, свято
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