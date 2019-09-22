Як у Шацьку святкували Масницю. ФОТО





Головною традицією цього періоду, безумовно, є випікання і поїдання млинців. У цьому році Масниця, або Колодій триватиме до 1 березня, -



Днями відзначили Масницю у Шацькому міському будинку культури (директорка Ніна Вирович). Організатори традиційно пригостили шачан і гостей селища апетитними млинцями з різноманітною начинкою.



Гарного настрою додав святковий концерт з участю народного ансамблю «Молодички», аматорів сцени та учнів Шацької школи-філії.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В останній тиждень перед початком Великого посту українці відзначають масний тиждень – давньослов’янське свято проводів зими, пов'язане зі звичаєм веселитися.Головною традицією цього періоду, безумовно, є випікання і поїдання млинців. У цьому році Масниця, або Колодій триватиме до 1 березня, - пише Район. ШацькДнями відзначили Масницю у Шацькому міському будинку культури (директорка Ніна Вирович). Організатори традиційно пригостили шачан і гостей селища апетитними млинцями з різноманітною начинкою.Гарного настрою додав святковий концерт з участю народного ансамблю «Молодички», аматорів сцени та учнів Шацької школи-філії.

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