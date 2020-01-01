Показали, як у Любомлі демонтували пам'ятник Леніну. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 22:45
Початок декомунізації у Любомлі розпочався ще у 1992 році.
27 лютого 1992 року на центральній площі міста демонтували пам'ятник Володимиру Леніну. Про це повідомляють на сторінці Любомльського краєзнавчого музею у фейсбуці, - пише Район.Любомль
У районній газеті «Наше життя» за 29 лютого 1992 року читаємо: «У середу (26 лютого – авт.), під час пікетування біля міської ради було заявлено про те, щоб міськвиконком прийняв рішення про демонтаж пам'ятника Леніну (на вимогу пікетувальників). Виконання його виявилося настільки швидким, що на сам процес його проведення не встигли зібратися жителі міста. Пам'ятник зняли підйомним краном. він не зразу піддався його силі, бо штирі, на яких стояв, були високими. І все ж таки, кран зняв скульптуру з постаменту».
Версій, що сталося з ним потім (а це кілька тонн бронзи), є багато, проте точно не відомо, куди діли пам'ятник.
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27 лютого 1992 року на центральній площі міста демонтували пам'ятник Володимиру Леніну. Про це повідомляють на сторінці Любомльського краєзнавчого музею у фейсбуці, - пише Район.Любомль
У районній газеті «Наше життя» за 29 лютого 1992 року читаємо: «У середу (26 лютого – авт.), під час пікетування біля міської ради було заявлено про те, щоб міськвиконком прийняв рішення про демонтаж пам'ятника Леніну (на вимогу пікетувальників). Виконання його виявилося настільки швидким, що на сам процес його проведення не встигли зібратися жителі міста. Пам'ятник зняли підйомним краном. він не зразу піддався його силі, бо штирі, на яких стояв, були високими. І все ж таки, кран зняв скульптуру з постаменту».
Версій, що сталося з ним потім (а це кілька тонн бронзи), є багато, проте точно не відомо, куди діли пам'ятник.
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