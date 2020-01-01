вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

28 лютого на Волині: гортаючи календар

28 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкують день народження священник греко-католицької церкви Роман Бегей та начальник відділу еесплуатації ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» Василь Солоха.

День ангела 28 лютого у Євфросинії (на фото) та Онисима.

Вітаємо усіх зі святом та зичимо їм любові, радості й життєвих перемог.

Цього дня професійне свято відзначають працівники патрульно-постової служби України.

Воно затверджене наказом міністра внутрішніх справ від 16 січня 2010 року, хоч сама служба існує з 2006-го.

У цей день всім працівникам патрульно-постової служби бажаємо успіхів у їхній роботі та достатку.

Окрім того, сьогодні відзначають День штурманської служби авіації Збройних сил України.

Мета внесення в календар нової дати, як зазначається в офіційних документах, — підтримати престиж штурманської служби авіації Збройних сил України. Також ця акція спрямована на «стимулювання військовослужбовців до сумлінного виконання службових обов'язків, розвиток авіаційних традицій та поліпшення військово-патріотичного виховання».

Вітаємо всіх, у кого цей день свчтковий. Бажаємо нових перемог та здійснення мрій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар, свято, історія, волиньpost
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
28 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Забави у музеї: як жили волинські аристократи. ФОТО
27 лютий, 23:23
Показали, як у Любомлі демонтували пам'ятник Леніну. РЕТРОФОТО
27 лютий, 22:45
Як у Шацьку святкували Масницю. ФОТО
27 лютий, 22:15
У Камінь-Каширську просять не телефонувати у поліцію щодо вилову безпритульних собак
27 лютий, 21:42
Схожі новини
26 лютого на Волині: гортаючи календар 26 лютого на Волині: гортаючи календар
26 лютий, 00:00
24 лютого на Волині: гортаючи календар 24 лютого на Волині: гортаючи календар
24 лютий, 00:00
23 лютого на Волині: гортаючи календар 23 лютого на Волині: гортаючи календар
23 лютий, 00:00
22 лютого на Волині: гортаючи календар 22 лютого на Волині: гортаючи календар
22 лютий, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
28 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Забави у музеї: як жили волинські аристократи. ФОТО
27 лютий, 23:23
 0
Показали, як у Любомлі демонтували пам'ятник Леніну. РЕТРОФОТО
27 лютий, 22:45
 0
Як у Шацьку святкували Масницю. ФОТО
27 лютий, 22:15
 0
У Камінь-Каширську просять не телефонувати у поліцію щодо вилову безпритульних собак
27 лютий, 21:42
 0
Медіа
відео
1/8