Маленькі волиняни перемогли на міжнародному конкурсі
Сьогодні, 01:03
Вихованці вокального ансамблю «Домісолька» (керівник Світлана Дем’янчук ) взяли активну участь в Міжнародному фестивалі-конкурсі учнівської та студентської творчої молоді «Соняшник».
Конкурс відбувся 15 лютого, - пише Район.Ківерці
Діти здобули пять – I місць і два – II місця. А саме:
Ансамбль «Домісолька» 10 осіб I – місце (середня категорія);
Тріо: Артемюк Дарина, Шлапак Марта, Данильчук Дарина I- місце (молодша категорія);
Солісти: Артемюк Дарина I - місце (молодша категорія);
Шрам Ніколь I - місце (середня категорія );
Федун Анна I - місце (середня категорії народний спів);
Тріо: Андрейчук Мар’яна, Тихонова Наталія, Семенова Каріма II – місце (середня категорія);
Федун Анна II – місце ( естрадний вокал).
Також діти відвідали Музей воскових фігур, Київський зоопарк, океанаріум. Високі результати, спільні фото, цікаві екскурсії подарували дітям незабутні враження.
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Конкурс відбувся 15 лютого, - пише Район.Ківерці
Діти здобули пять – I місць і два – II місця. А саме:
Ансамбль «Домісолька» 10 осіб I – місце (середня категорія);
Тріо: Артемюк Дарина, Шлапак Марта, Данильчук Дарина I- місце (молодша категорія);
Солісти: Артемюк Дарина I - місце (молодша категорія);
Шрам Ніколь I - місце (середня категорія );
Федун Анна I - місце (середня категорії народний спів);
Тріо: Андрейчук Мар’яна, Тихонова Наталія, Семенова Каріма II – місце (середня категорія);
Федун Анна II – місце ( естрадний вокал).
Також діти відвідали Музей воскових фігур, Київський зоопарк, океанаріум. Високі результати, спільні фото, цікаві екскурсії подарували дітям незабутні враження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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