Як у Нововолинську потрапити до лікаря через онлайн-запис





Про це



Заступник директора НЦМЛ з поліклінічної роботи Наталія Щерба розповіла, що відтепер нововолинцям, щоб записатися онлайн потрібно зареєструватися на



Зауважимо, що взяти талон до сімейного лікаря або педіатра можна за допомогою цієї ж системи.



Прийом у лікарів-спеціалістів здійснюється безоплатно за направленням сімейного лікаря або якщо пацієнт перебуває на обліку.



Якщо ви прийдете на прийом до спеціаліста без направлення, то за медпослугу потрібно буде заплатити. Вартість діагностичних та консультативних послуг лікаря-спеціаліста – 52 гривні. Отримати рахунок для оплати можна в реєстратурі поліклініки.



Для того, щоб записатися на прийом онлайн потрібно:



Зайти в особистий кабінет на Медпорталі або зареєструватися на

Секретний ідентифікатор – це номер амбулаторної картки, яку заводять під час реєстрації пацієнта в електронній системі МОЗ.



В особистому кабінеті на Медпорталі обрати розділ – Запис на прийом – табличка пошук лікаря, в якій вказати місто Нововолинськ та спеціальність лікаря, до якого на прийом хочете записатися.

Якщо лікарів-спеціалістів декілька, ви можете самостійно вибрати до якого хочете потрапити.

На карті лікаря натискаєте записатися на прийом – відкриється – Талон запису на прийом, в якому потрібно обрати послугу, дату та час візиту і підтвердити запис на прийом.



У день прийому, необхідно з’явитися не пізніше, чим за 20 хвилин та звернутися в реєстратуру – отримати талон та амбулаторну медичну картку.







Окрім того, запис до лікаря-спеціаліста можна здійснити особисто в реєстратурі поліклініки або за телефонами 3-67-51, 097-75- 92-070 з 9:00 до 16:50.



З 1-го квітня після старту другого етапу медичної реформи, скерування до вузьких спеціалістів буде в електронному вигляді, як і медична картка пацієнта.



Як повідомляли раніше, прив’язки до міських чи районних лікарень більше не буде.



Якщо ви отримаєте направлення від свого сімейного лікаря до спеціаліста, ви можете записатися через Медпортал в лікарню будь-якої місцевості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попередній запис на прийом до лікаря-спеціаліста поліклініки Нововолинської центральної міської лікарні можна здійснити онлайн за допомогою сервісу «Медпортал».Про це пише БУГ.Заступник директора НЦМЛ з поліклінічної роботирозповіла, що відтепер нововолинцям, щоб записатися онлайн потрібно зареєструватися на vl.medportal.ua Зауважимо, що взяти талон до сімейного лікаря або педіатра можна за допомогою цієї ж системи.Прийом у лікарів-спеціалістів здійснюється безоплатно за направленням сімейного лікаря або якщо пацієнт перебуває на обліку.Якщо ви прийдете на прийом до спеціаліста без направлення, то за медпослугу потрібно буде заплатити. Вартість діагностичних та консультативних послуг лікаря-спеціаліста – 52 гривні. Отримати рахунок для оплати можна в реєстратурі поліклініки.Для того, щоб записатися на прийом онлайн потрібно:Зайти в особистий кабінет на Медпорталі або зареєструватися на сайті . Під час реєстрації необхідно ввести свій секретний ідентифікатор. Для його отримання зверніться в реєстратуру медичного закладу з паспортом.Секретний ідентифікатор – це номер амбулаторної картки, яку заводять під час реєстрації пацієнта в електронній системі МОЗ.В особистому кабінеті на Медпорталі обрати розділ – Запис на прийом – табличка пошук лікаря, в якій вказати місто Нововолинськ та спеціальність лікаря, до якого на прийом хочете записатися.Якщо лікарів-спеціалістів декілька, ви можете самостійно вибрати до якого хочете потрапити.На карті лікаря натискаєте записатися на прийом – відкриється – Талон запису на прийом, в якому потрібно обрати послугу, дату та час візиту і підтвердити запис на прийом.У день прийому, необхідно з’явитися не пізніше, чим за 20 хвилин та звернутися в реєстратуру – отримати талон та амбулаторну медичну картку.Окрім того, запис до лікаря-спеціаліста можна здійснити особисто в реєстратурі поліклініки або за телефонами 3-67-51, 097-75- 92-070 з 9:00 до 16:50.З 1-го квітня після старту другого етапу медичної реформи, скерування до вузьких спеціалістів буде в електронному вигляді, як і медична картка пацієнта.Як повідомляли раніше, прив’язки до міських чи районних лікарень більше не буде.Якщо ви отримаєте направлення від свого сімейного лікаря до спеціаліста, ви можете записатися через Медпортал в лікарню будь-якої місцевості.

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