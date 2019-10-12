У Шацьку прозвітували про аварії, злочини та потреби поліції

Андрія Семенюка, начальника Шацького відділення поліції, про результати діяльності правоохоронного органу в 2019 році.



За цей період до поліції надійшло 2044 повідомлення, зареєстровано 107 злочинів, 17 тяжких правопорушень розкрито, -



Кримінальні провадження були відкриті за фактами крадіжок (45 випадків, 23 – розкрито), ДТП з потерпілими (26), шахрайства (22 випадки, 2 – розкрито).



Побутових сварок і конфліктів трапилося 925, надійшло 26 повідомлень про пожежі та 139 – про смерть громадян.



Минулого року на території району трапилося 52 дорожні аварії, в яких постраждало 19 осіб, загинуло – 7.



На запитання депутатів, чи зафіксовані в районі випадки вживання чи розповсюдження наркотичних речовин, Андрій Семенюк відповів, що ін’єкційних наркоманів на Шаччині немає, також до відділення не надходило жодного повідомлення про незаконний обіг наркотиків.



Те, що поліціянти виявили в середовищі підлітків, це так званий спайс (в невеликій кількості) і насвай – не заборонена законодавством суміш з легким психотропним ефектом, до складу якої входять тютюн, вапно і курячий послід. Заходи боротьби з цим явищем будуть посилені.



Зі слів начальника, на сьогодні у відділенні поліції є потреба в транспортних засобах (для роботи дільничних інспекторів у віддалених населених пунктах), створенні поліцейських станцій у Піщі та Пульмі, встановленні камер відеоспостереження в Світязі, Пульмі, Мельниках, Гаївці та урочищі Гряда, придбанні мобільного термопринтера та приладу технічної фіксації швидкості транспортних засобів. Також існує проблема з житлом для сімей чотирьох правоохоронців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сесії Шацької районної ради заслухали звіт, начальника Шацького відділення поліції, про результати діяльності правоохоронного органу в 2019 році.За цей період до поліції надійшло 2044 повідомлення, зареєстровано 107 злочинів, 17 тяжких правопорушень розкрито, - пише Район.Шацьк.Кримінальні провадження були відкриті за фактами крадіжок (45 випадків, 23 – розкрито), ДТП з потерпілими (26), шахрайства (22 випадки, 2 – розкрито).Побутових сварок і конфліктів трапилося 925, надійшло 26 повідомлень про пожежі та 139 – про смерть громадян.Минулого року на території району трапилося 52 дорожні аварії, в яких постраждало 19 осіб, загинуло – 7.На запитання депутатів, чи зафіксовані в районі випадки вживання чи розповсюдження наркотичних речовин, Андрій Семенюк відповів, що ін’єкційних наркоманів на Шаччині немає, також до відділення не надходило жодного повідомлення про незаконний обіг наркотиків.Те, що поліціянти виявили в середовищі підлітків, це так званий спайс (в невеликій кількості) і насвай – не заборонена законодавством суміш з легким психотропним ефектом, до складу якої входять тютюн, вапно і курячий послід. Заходи боротьби з цим явищем будуть посилені.Зі слів начальника, на сьогодні у відділенні поліції є потреба в транспортних засобах (для роботи дільничних інспекторів у віддалених населених пунктах), створенні поліцейських станцій у Піщі та Пульмі, встановленні камер відеоспостереження в Світязі, Пульмі, Мельниках, Гаївці та урочищі Гряда, придбанні мобільного термопринтера та приладу технічної фіксації швидкості транспортних засобів. Також існує проблема з житлом для сімей чотирьох правоохоронців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію