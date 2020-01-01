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Великий піст: як не нашкодити організму

Великий піст: як не нашкодити організму
У 2020 році Великий піст розпочався 2 березня і закінчиться 18 квітня. У людей, які вирішують його дотримуватися, змінюється раціон. Але важливо, щоб відмова від певних продуктів, не нашкодила організму.

Лікар-дієтолог Мирослава Березова для Здоров'я 24 розповіла, як піст впливає на організм, кому можна постити, а кому – ні.

За її словами, все залежить від організації харчування, зробивши це правильно, піст добре вплине не лише на фізичне здоров'я, але і на емоційний стан.

Лікар зазначає, що попри всі традиційні вимоги до посту, кількість вуглеводів у раціоні буде збільшуватися, а вміст білків, жирів, насичених і трансжирних кислот зменшується. Також підвищується вміст харчових волокон.

“Якщо через відмову від м’ясних продуктів мікрофлора кишківника в основному тільки виграє, то різке обмеження молочних та кисломолочних продуктів може негативно вплинути на її склад.”
Завдяки мікрофлорі кишківника в організмі добре функціонує травлення, всмоктуються поживні речовини. Вона також підвищує чутливість до інсуліну, а також відповідає за захист нервової системи та здоров'я мозку.

Щоб нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту, необхідно включити в раціон вівсяну кашу і квашену капусту. Ці продукти допоможуть більш м'яко пережити відмову від молочних продуктів.

Тривала відсутність в раціоні кисломолочних продуктів може призвести до дефіциту кальцію в організмі, який важливий для здоров'я нервової системи, серця і судин, кісток і зубів. Щоб нормалізувати рівень кальцію в організмі, варто включити в щоденне меню насіння кунжуту і соняшнику, горіхи (особливо мигдаль), капусту та шпинат.

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Теги: великий піст, здоров'я
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