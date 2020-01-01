Великий піст: як не нашкодити організму
Сьогодні, 05:17
У 2020 році Великий піст розпочався 2 березня і закінчиться 18 квітня. У людей, які вирішують його дотримуватися, змінюється раціон. Але важливо, щоб відмова від певних продуктів, не нашкодила організму.
Лікар-дієтолог Мирослава Березова для Здоров'я 24 розповіла, як піст впливає на організм, кому можна постити, а кому – ні.
За її словами, все залежить від організації харчування, зробивши це правильно, піст добре вплине не лише на фізичне здоров'я, але і на емоційний стан.
Лікар зазначає, що попри всі традиційні вимоги до посту, кількість вуглеводів у раціоні буде збільшуватися, а вміст білків, жирів, насичених і трансжирних кислот зменшується. Також підвищується вміст харчових волокон.
“Якщо через відмову від м’ясних продуктів мікрофлора кишківника в основному тільки виграє, то різке обмеження молочних та кисломолочних продуктів може негативно вплинути на її склад.”
Завдяки мікрофлорі кишківника в організмі добре функціонує травлення, всмоктуються поживні речовини. Вона також підвищує чутливість до інсуліну, а також відповідає за захист нервової системи та здоров'я мозку.
Щоб нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту, необхідно включити в раціон вівсяну кашу і квашену капусту. Ці продукти допоможуть більш м'яко пережити відмову від молочних продуктів.
Тривала відсутність в раціоні кисломолочних продуктів може призвести до дефіциту кальцію в організмі, який важливий для здоров'я нервової системи, серця і судин, кісток і зубів. Щоб нормалізувати рівень кальцію в організмі, варто включити в щоденне меню насіння кунжуту і соняшнику, горіхи (особливо мигдаль), капусту та шпинат.
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Лікар-дієтолог Мирослава Березова для Здоров'я 24 розповіла, як піст впливає на організм, кому можна постити, а кому – ні.
За її словами, все залежить від організації харчування, зробивши це правильно, піст добре вплине не лише на фізичне здоров'я, але і на емоційний стан.
Лікар зазначає, що попри всі традиційні вимоги до посту, кількість вуглеводів у раціоні буде збільшуватися, а вміст білків, жирів, насичених і трансжирних кислот зменшується. Також підвищується вміст харчових волокон.
“Якщо через відмову від м’ясних продуктів мікрофлора кишківника в основному тільки виграє, то різке обмеження молочних та кисломолочних продуктів може негативно вплинути на її склад.”
Завдяки мікрофлорі кишківника в організмі добре функціонує травлення, всмоктуються поживні речовини. Вона також підвищує чутливість до інсуліну, а також відповідає за захист нервової системи та здоров'я мозку.
Щоб нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту, необхідно включити в раціон вівсяну кашу і квашену капусту. Ці продукти допоможуть більш м'яко пережити відмову від молочних продуктів.
Тривала відсутність в раціоні кисломолочних продуктів може призвести до дефіциту кальцію в організмі, який важливий для здоров'я нервової системи, серця і судин, кісток і зубів. Щоб нормалізувати рівень кальцію в організмі, варто включити в щоденне меню насіння кунжуту і соняшнику, горіхи (особливо мигдаль), капусту та шпинат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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