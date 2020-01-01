«Жодна країна не повинна думати, що у неї не буде випадків зараження», - голова ВООЗ про коронавірус
Сьогодні, 03:11
За словами голови організації, настав час не боятися, а діяти, щоб рятувати життя.
Про це пише УНІАН.
Будь-яка країна зробить «фатальну помилку», якщо буде очікувати, що новий небезпечний коронавірус її омине. А багаті країни, які думали, що вони в більшій безпеці, повинні чекати на неприємні сюрпризи. Про це, як пише Reuters, заявив сьогодні голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейєс.
«Жодна країна не повинна думати, що у неї не буде випадків зараження. Це фатальна помилка, буквально», - сказав він.
«Я навіть скажу, що якщо взяти для прикладу Італію, члена G7, то це був справжній сюрприз. Тож тоді, коли у багатьох навіть розвинених країнах ви можете побачити деякі сюрпризи, вам варто теж чекати сюрпризів», - додав голова ВООЗ.
За його словами, епідемії в Ірані, Італії й Південній Кореї досягли «поворотного моменту». Адже їм досі притаманне кластерне зараження з передачею в рамках спільнот. Але поширення вірусу між спільнотами досі стримане.
«Цей вірус має потенціал спричинити пандемію. Зараз не час для страху. Настав час діяти, щоб не допустити зараження й зберегти життя негайно», - додав голова міжнародної організації.
Голова ВООЗ також похвалив президента США Дональда Трампа за те, що він порадив своїм громадянам дотримуватися схожих заходів, як і при профілактиці грипу, зокрема часто мити руки. У ВООЗ також підтвердили, що ведуть переговори з організаторами щодо долі Олімпійських ігор, які повинні пройти в Японії в липні.
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Про це пише УНІАН.
Будь-яка країна зробить «фатальну помилку», якщо буде очікувати, що новий небезпечний коронавірус її омине. А багаті країни, які думали, що вони в більшій безпеці, повинні чекати на неприємні сюрпризи. Про це, як пише Reuters, заявив сьогодні голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейєс.
«Жодна країна не повинна думати, що у неї не буде випадків зараження. Це фатальна помилка, буквально», - сказав він.
«Я навіть скажу, що якщо взяти для прикладу Італію, члена G7, то це був справжній сюрприз. Тож тоді, коли у багатьох навіть розвинених країнах ви можете побачити деякі сюрпризи, вам варто теж чекати сюрпризів», - додав голова ВООЗ.
За його словами, епідемії в Ірані, Італії й Південній Кореї досягли «поворотного моменту». Адже їм досі притаманне кластерне зараження з передачею в рамках спільнот. Але поширення вірусу між спільнотами досі стримане.
«Цей вірус має потенціал спричинити пандемію. Зараз не час для страху. Настав час діяти, щоб не допустити зараження й зберегти життя негайно», - додав голова міжнародної організації.
Голова ВООЗ також похвалив президента США Дональда Трампа за те, що він порадив своїм громадянам дотримуватися схожих заходів, як і при профілактиці грипу, зокрема часто мити руки. У ВООЗ також підтвердили, що ведуть переговори з організаторами щодо долі Олімпійських ігор, які повинні пройти в Японії в липні.
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