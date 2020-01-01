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У Білорусі зареєстрували перший випадок коронавірусу

У Білорусі зареєстрували перший випадок коронавірусу
У Білорусі зареєстровано перший випадок коронавірусу. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я Білорусі, передає УНН.

"Повідомляємо, що 27 лютого тести, проведені в Республіканському науково-практичному центрі епідеміології та мікробіології, показали наявність коронавірусу 2019 nCoV у одного зі студентів з Ірану, який прибув рейсом з Баку 22 лютого, - розповіли в пресслужбі. - Пацієнт і особи, які контактували з ним, поміщені в закриті бокси в Мінській інфекційній лікарні. Молода людина почувається задовільно".

З огляду на погіршення епідемічної обстановки в Республіці Корея, Ірані та Італії, міністерством охорони здоров'я Білорусі було прийнято рішення проводити обстеження та лабораторну діагностику всіх громадян, які прибувають із зазначених країн в період з 20 лютого.

Зараз в Білорусі проводяться санітарно-епідемічні заходи, спрямовані на недопущення поширення коронавируса 2019 nCoV, заявили в Міністерстві охорони здоров'я республіки.

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Теги: Білорусь, коронавірус
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