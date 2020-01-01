Долар падає в ціні: курс валют у Луцьку на 28 лютого





Євро при купівлі становить – 26.495, продажу – 26.956.



Курс російського рубля: купівля – 0.336, продаж – 0.384.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.828, продаж – 6.266.



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