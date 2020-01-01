Долар падає в ціні: курс валют у Луцьку на 28 лютого
Сьогодні, 09:12
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.337, а продаж – 24.626.
Євро при купівлі становить – 26.495, продажу – 26.956.
Курс російського рубля: купівля – 0.336, продаж – 0.384.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.828, продаж – 6.266.
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Євро при купівлі становить – 26.495, продажу – 26.956.
Курс російського рубля: купівля – 0.336, продаж – 0.384.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.828, продаж – 6.266.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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