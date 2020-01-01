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Долар падає в ціні: курс валют у Луцьку на 28 лютого

Долар падає в ціні: курс валют у Луцьку на 28 лютого
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.337, а продаж – 24.626.

Євро при купівлі становить – 26.495, продажу – 26.956.

Курс російського рубля: купівля – 0.336, продаж – 0.384.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.828, продаж – 6.266.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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