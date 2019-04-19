У Луцьку побільшало інспекторів з паркування

У Луцьку збільшилась кількість інспекторів, що штрафують за порушення правил паркування.Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.27 лютого у місті почали працювати ще 2 інспектори з паркуваннята. Вони здійснюватимуть контроль за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів та виноситимуть на порушників постанови у справах про адміністративні правопорушення.Нагадаємо, згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», інспектори з паркування наділені повноваженнями щодо контролю за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів шляхом здійснення фото та відеофіксації порушень і винесенням повідомлень та постанов у справах про адміністративні правопорушення, навіть без присутності водія.