У Луцьку побільшало інспекторів з паркування
Сьогодні, 09:43
У Луцьку збільшилась кількість інспекторів, що штрафують за порушення правил паркування.
Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.
27 лютого у місті почали працювати ще 2 інспектори з паркування Вілюк Андрій та Борисов Антон. Вони здійснюватимуть контроль за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів та виноситимуть на порушників постанови у справах про адміністративні правопорушення.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де у Луцьку найчастіше штрафують «автоандонів»
Нагадаємо, згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», інспектори з паркування наділені повноваженнями щодо контролю за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів шляхом здійснення фото та відеофіксації порушень і винесенням повідомлень та постанов у справах про адміністративні правопорушення, навіть без присутності водія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.
27 лютого у місті почали працювати ще 2 інспектори з паркування Вілюк Андрій та Борисов Антон. Вони здійснюватимуть контроль за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів та виноситимуть на порушників постанови у справах про адміністративні правопорушення.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де у Луцьку найчастіше штрафують «автоандонів»
Нагадаємо, згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», інспектори з паркування наділені повноваженнями щодо контролю за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів шляхом здійснення фото та відеофіксації порушень і винесенням повідомлень та постанов у справах про адміністративні правопорушення, навіть без присутності водія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку побільшало інспекторів з паркування
Сьогодні, 09:43
Купи сардельки – виграй iPhone: «Забіяка» запускає цікаву акцію*
Сьогодні, 09:30
28 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:16
Медіа