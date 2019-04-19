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У Луцьку побільшало інспекторів з паркування

У Луцьку побільшало інспекторів з паркування
У Луцьку збільшилась кількість інспекторів, що штрафують за порушення правил паркування.

Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.

27 лютого у місті почали працювати ще 2 інспектори з паркування Вілюк Андрій та Борисов Антон. Вони здійснюватимуть контроль за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів та виноситимуть на порушників постанови у справах про адміністративні правопорушення.

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Нагадаємо, згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», інспектори з паркування наділені повноваженнями щодо контролю за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів шляхом здійснення фото та відеофіксації порушень і винесенням повідомлень та постанов у справах про адміністративні правопорушення, навіть без присутності водія.
У Луцьку побільшало інспекторів з паркування
У Луцьку побільшало інспекторів з паркування
У Луцьку побільшало інспекторів з паркування
У Луцьку побільшало інспекторів з паркування

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Теги: паркування, інспектори, Луцьк
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