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У хлопця-сироти з Луцька – рак: просять допомогти зібрати кошти на операцію

У хлопця-сироти з Луцька – рак: просять допомогти зібрати кошти на операцію
17-річний Денис Пахомюк вже 5 років бореться з раком. Та нещодавно хвороба повернулась. Єдиний шанс на порятунок – пересадка кісткового мозку. Хлопця виховує одна бабуся, якій дороговартісне лікування не під силу, тому волинян просять допомогти врятувати школяра.

Як розповіла бабуся Дениса Віра Степанівна, в хлопця – апластична анемія та цукровий діабет, обидві хвороби – важкого ступеня. Всі ці роки хлопець мужньо долав хворобу, проте нещодавно стався рецидив хвороби, - пишуть Волинські новини.

«Найближчим часом будуть результати аналізів, але лікарі попередили, щоб готувався до пересадки. Кістковий мозок пустий взагалі», – пояснює Віра Степанівна.

Шанси на порятунок є, проте для цього потрібна дороговартісна трансплантація, коштів на яку в родини немає. Бабуся, яка одна виховує внука та внучку, просить про допомогу всіх небайдужих.

Реквізити карти ПриватБанку бабусі Дениса: 5168 7573 4566 2409 Отримувач: Іванова Віра Степанівна

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Теги: сирота, допомога, рак, кошти
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