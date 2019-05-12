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Як волинянин з дипломом юриста став перукарем

Як волинянин з дипломом юриста став перукарем
Руслан Міхєєв проміняв диплом юриста на перукарську справу.

Історію зміни професії опублікував Волинський обласний центр зайнятості на своїй сторінці у facebook.

Пан Руслан здобув базову вищу освіту за спеціальністю "правознавство" у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. Однак після навчання категорично не захотів пов’язувати життя з роботою за фахом.

Деякий час працював на різних заводах, але через проблеми зі здоров’ям був вимушений звільнитися. За допомогою в пошуку себе чоловік звернувся в Луцький міський центр зайнятості.

«Я довго думав, який напрямок обрати далі. Мені колись пропонували бути перукарем, але я ставився до цього скептично. Мабуть, всьому свій час, тож зараз я вирішив спробувати. Чому б ні? Робота приносить задоволення мені і радість клієнтам», – розповідає пан Руслан.

Фахівці центру зайнятості запропонували клієнтові пройти профнавчання за спеціальністю "перукар" у Волинський обласний учбовий центр АПК. І ось – юрист за спеціальністю став професійним перукарем. Сьогодні Руслан Міхєєв проходить стажування в перукарні «Зефір» (м. Луцьк), а вже з понеділка буде офіційно, як майстер, обслуговувати людей.

Перукар каже, що переважно працює зі стрижками. Адже, щоб майстерно вкладати неслухняні коси вибагливих красунь потрібно ще чимало практики. Чоловік задоволений зробленим вибором. Каже, що його надихають щасливі посмішки красивих і задоволених його роботою клієнтів. Руслан Міхєєв переконаний, що ніколи не пізно кардинально змінити діяльність. Головне – нову обирати за покликом серця!
Як волинянин з дипломом юриста став перукарем
Як волинянин з дипломом юриста став перукарем

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Теги: професія, перукар, центр зайнятості
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