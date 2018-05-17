На Волині затримали водія буса, який перевозив бочки з дизпаливом





Так, ввечері 28 лютого прикордонники відділу «Піща» поблизу населеного пункту Венське Шацького району, в 20 км від державного кордону зупинили мікроавтобус Volkswagen під керуванням громадянина України, - пише пресслужба Луцького прикордонного загону.



Під час огляду авто в багажному відділенні правоохоронці виявили одну цистерну та дві бочки з дизельним пальним близько 1400 літрів.



Пальне та автомобіль вилучили. Тривають слідчі дії.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині чоловік хотів незаконно перевезти дизельне паливо.Так, ввечері 28 лютого прикордонники відділу «Піща» поблизу населеного пункту Венське Шацького району, в 20 км від державного кордону зупинили мікроавтобус Volkswagen під керуванням громадянина України, - пише пресслужба Луцького прикордонного загону.Під час огляду авто в багажному відділенні правоохоронці виявили одну цистерну та дві бочки з дизельним пальним близько 1400 літрів.Пальне та автомобіль вилучили. Тривають слідчі дії.

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