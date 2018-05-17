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На Волині затримали водія буса, який перевозив бочки з дизпаливом

На Волині затримали водія буса, який перевозив бочки з дизпаливом
На Волині чоловік хотів незаконно перевезти дизельне паливо.

Так, ввечері 28 лютого прикордонники відділу «Піща» поблизу населеного пункту Венське Шацького району, в 20 км від державного кордону зупинили мікроавтобус Volkswagen під керуванням громадянина України, - пише пресслужба Луцького прикордонного загону.

Під час огляду авто в багажному відділенні правоохоронці виявили одну цистерну та дві бочки з дизельним пальним близько 1400 літрів.

Пальне та автомобіль вилучили. Тривають слідчі дії.

На Волині затримали водія буса, який перевозив бочки з дизпаливом
На Волині затримали водія буса, який перевозив бочки з дизпаливом


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Теги: пальне, Піща, прикордонники
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