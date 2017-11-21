У «Figli Migli» відбудеться вечірка, де проводитимуть зиму танцями та розвагами*





Про це повідомили в адміністрації закладу.



«Проведімо зиму гучною вечіркою! Нехай ця зима запам’ятається запальною дискотекою та веселощами у "Figli Migli". Квитки вже у продажу, поспішайте їх придбати», - розповіли у дитячому розважальному центрі.



У програмі вечірки «Good bye, зима!»:



- дискотека з діджеєм;

- веселощі з аніматорами;

- безлімітні розваги в ігровій зоні;

- "море" конфетті та подарунки.



Для дітей віком від 7 років.



Початок о 17:00.



Ціна: 150 грривень, квитки у касі «Figli Migli».

Адреса: ТРЦ «ПортCity», 3-й поверх.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дитячому розважальному центрі "Figli Migli" 29 лютого відбудеться грандіозна вечірка «Good bye, зима!».Про це повідомили в адміністрації закладу.«Проведімо зиму гучною вечіркою! Нехай ця зима запам’ятається запальною дискотекою та веселощами у "Figli Migli". Квитки вже у продажу, поспішайте їх придбати», - розповіли у дитячому розважальному центрі.У програмі вечірки «Good bye, зима!»:- дискотека з діджеєм;- веселощі з аніматорами;- безлімітні розваги в ігровій зоні;- "море" конфетті та подарунки.Для дітей віком від 7 років.Початок о 17:00.Ціна: 150 грривень, квитки у касі «Figli Migli».Адреса: ТРЦ «ПортCity», 3-й поверх.

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