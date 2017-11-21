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У «Figli Migli» відбудеться вечірка, де проводитимуть зиму танцями та розвагами*

У «Figli Migli» відбудеться вечірка, де проводитимуть зиму танцями та розвагами*
У дитячому розважальному центрі "Figli Migli" 29 лютого відбудеться грандіозна вечірка «Good bye, зима!».

Про це повідомили в адміністрації закладу.

«Проведімо зиму гучною вечіркою! Нехай ця зима запам’ятається запальною дискотекою та веселощами у "Figli Migli". Квитки вже у продажу, поспішайте їх придбати», - розповіли у дитячому розважальному центрі.

У програмі вечірки «Good bye, зима!»:

- дискотека з діджеєм;
- веселощі з аніматорами;
- безлімітні розваги в ігровій зоні;
- "море" конфетті та подарунки.

Для дітей віком від 7 років.

Початок о 17:00.

Ціна: 150 грривень, квитки у касі «Figli Migli».
Адреса: ТРЦ «ПортCity», 3-й поверх.

У «Figli Migli» відбудеться вечірка, де проводитимуть зиму танцями та розвагами*

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Теги: Figli Migli, вечірка
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