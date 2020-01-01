Псевдокерівники Держпраці вимагають хабар у луцьких підприємців





Зазначають, ситуація загострилася після розміщення на офіційному сайті Управління Плану заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) на 2020 рік. Про ймовірні шахрайські «схеми» повідомили керівництво Управління Держпраці підприємці Луцька, -



До керівників підприємств, де заплановано провести перевірки, телефонують невідомі особи і ведуть переговори від імені начальника Управління, або ж заступників з метою вирішення «питань» про «домовленості» та «лояльність» в процесі проведення запланованої перевірки. Обіцяють «владнати» питання за суму коштів в розмірі 20 тисяч гривень.



Одним із номерів телефону, який використовують шахраї, є — 0660005260.



Нагадують, що під час інспекційних відвідувань роботодавець має право вимагати в осіб, які прийшли для здійснення перевірки, пред’явити службові посвідчення і направлення на проведення перевірки конкретного роботодавця та переписати дані службових посвідчень. Якщо вказані особи відмовляються надати документи, необхідно викликати поліцію для з’ясування їх повноважень.



Співробітники Держпраці, у яких немає службових посвідчень та направлення на проведення перевірки, не мають права здійснювати перевірки. Суб’єкт господарювання має право не допускати осіб, що прибули з метою перевірки, якщо вони не пред’явили вказаних документів.



У разі виникнення підозри слід звертатися до підрозділів Національної поліції або органів Держпраці.

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