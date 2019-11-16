вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Співак з Луцька MONATIK випустив новий романтичний кліп. ВІДЕО

Співак з Луцька MONATIK випустив новий романтичний кліп. ВІДЕО
Співак Дмитро Монатік, який записав гімн вокального шоу з учасниками своєї команди, порадував фанів випуском нової роботи.

Мультиартист представив неймовірно ніжне відео на трек "Сильно", який увійшов до третього сольного альбому "LOVE IT ритм". Знімання відео відбувалися у Києві, режисеркою виступила Таню Муіньо, - пише ТСН.

Головну роль у кліпі зіграла відома модель Анна Шуть, яка перед зніманнями проходила спеціальну підготовку з акробатами.

"Коли сильно кохаєш, іноді здається, що потрапив в найгарніший сон. Настільки легкий, що перед тим, як до нього потрапити, не доводиться застосовувати прийоми, які давно не працюють. На зразок підрахунку овець ... На це просто немає часу ... Він охоче зникає або зупиняється ... Часу немає ... Або його стає так багато, що він втрачає значущість і забуваєш про його існування ... Як же прекрасно навіть прокинувшись, зрозуміти, що сон був лише злегка гіперболізований своїми барвами і відсутністю гравітації - все інше відбувається наяву. Ця робота саме про це відчуття. Падіння вгору. Падіння в космос, ім'я якому кохання", - прокоментував роботу Дмитро.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Дмитро Монатік, кліп
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У храмі, за який воювали ПЦУ та УПЦ (МП) у Сусвалі, відбудеться перша служба
Сьогодні, 11:13
Зимово-весняне перезавантаження: добірка найцікавіших подій у Луцьку: 28 лютого – 1 березня
Сьогодні, 11:00
Співак з Луцька MONATIK випустив новий романтичний кліп. ВІДЕО
Сьогодні, 10:48
Псевдокерівники Держпраці вимагають хабар у луцьких підприємців
Сьогодні, 10:35
У «Figli Migli» відбудеться вечірка, де проводитимуть зиму танцями та розвагами*
Сьогодні, 10:30
Схожі новини
Моделі XL з Волині знялися у кліпі Олі Полякової. ФОТО Моделі XL з Волині знялися у кліпі Олі Полякової. ФОТО
16 листопад, 2019, 17:50
Луцький гурт «Фіолет» випустив новий емоційний кліп. ВІДЕО Луцький гурт «Фіолет» випустив новий емоційний кліп. ВІДЕО
17 жовтень, 2019, 15:08
Лучанин MONATIK показав рідкісні світлини прогулянки із синами Лучанин MONATIK показав рідкісні світлини прогулянки із синами
08 жовтень, 2019, 08:10
Лучанин MONATIK повертається на «Танці з зірками» Лучанин MONATIK повертається на «Танці з зірками»
14 вересень, 2019, 08:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Співак з Луцька MONATIK випустив новий романтичний кліп. ВІДЕО
Сьогодні, 10:48
 1
У Луцьку в багатоповерхівці – пожежа. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:21
 0
У храмі, за який воювали ПЦУ та УПЦ (МП) у Сусвалі, відбудеться перша служба
Сьогодні, 11:13
 0
Зимово-весняне перезавантаження: добірка найцікавіших подій у Луцьку: 28 лютого – 1 березня
Сьогодні, 11:00
 0
Псевдокерівники Держпраці вимагають хабар у луцьких підприємців
Сьогодні, 10:35
 0
Медіа
відео
1/8