Співак з Луцька MONATIK випустив новий романтичний кліп. ВІДЕО

Дмитро Монатік, який записав гімн вокального шоу з учасниками своєї команди, порадував фанів випуском нової роботи.



Мультиартист представив неймовірно ніжне відео на трек "Сильно", який увійшов до третього сольного альбому "LOVE IT ритм". Знімання відео відбувалися у Києві, режисеркою виступила Таню Муіньо, - пише



Головну роль у кліпі зіграла відома модель Анна Шуть, яка перед зніманнями проходила спеціальну підготовку з акробатами.



"Коли сильно кохаєш, іноді здається, що потрапив в найгарніший сон. Настільки легкий, що перед тим, як до нього потрапити, не доводиться застосовувати прийоми, які давно не працюють. На зразок підрахунку овець ... На це просто немає часу ... Він охоче зникає або зупиняється ... Часу немає ... Або його стає так багато, що він втрачає значущість і забуваєш про його існування ... Як же прекрасно навіть прокинувшись, зрозуміти, що сон був лише злегка гіперболізований своїми барвами і відсутністю гравітації - все інше відбувається наяву. Ця робота саме про це відчуття. Падіння вгору. Падіння в космос, ім'я якому кохання", - прокоментував роботу Дмитро.





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