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У храмі, за який воювали ПЦУ та УПЦ (МП) у Сусвалі, відбудеться перша служба

У храмі, за який воювали ПЦУ та УПЦ (МП) у Сусвалі, відбудеться перша служба
У сусвальському храмі днями працювала комісія, метою якої було описати церковне майно. Таке рішення прийняли минулої п’ятниці на круглому столі у Овадному, який скликали у надії розв’язати церковний конфлікт, якому уже більше року.

Про це повідомляє "Слово правди".

У вівторок у Сусваль приїхала комісія, яка складалась з представника обласного управління культури, з питань релігій та національностей, а також працівників Музею Волинської ікони. Прибув настоятель Сергій Місан, не прийшов колишній настоятель Богдан Гнатюк, а передав посланцями записку, у якій просив відтермінувати процедуру, оскільки він хворий. Ніхто з представників УПЦ його підмінити не захотів. Отож, прийняли рішення проводити опис у його відсутність. До того ж, усе фільмувалось поліцією. Адже приїхала й слідчо-оперативна група. Без неї не починали, розповідає отець Сергій.

«Усі цінності описали, спеціалісти музею подивились, чи вони правдиві. Не виявилось у наявності антимінсу (посвячена хустина із зашитою частинкою мощів святих на престолі, що лежить під Євангелієм), який обов’язковий для проведення служби.

Опісля прихожани прибрали у церкві, розібрали новорічну ялинку. У суботу має бути перша літургія на 9:00, куди також будемо запрошувати священників з інших церков ПЦУ. Надіємось, що все заспокоїться. Адже держава передала нам документи на право користування храмом згідно з законом. Ніхто нікому не забороняє іти до церкви. Принагідно запрошую усіх на службу. Нікого ділити не будемо», – підкреслив отець Сергій.

Нагадаємо, що у Сусвалі Володимир-Волинського району конфлікти через храм розпочалися на початку 2019-го року.



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Теги: Сусваль, церковний конфлікт, Володимир
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