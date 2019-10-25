У храмі, за який воювали ПЦУ та УПЦ (МП) у Сусвалі, відбудеться перша служба

минулої п’ятниці на круглому столі у Овадному, який скликали у надії розв’язати церковний конфлікт, якому уже більше року.



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У вівторок у Сусваль приїхала комісія, яка складалась з представника обласного управління культури, з питань релігій та національностей, а також працівників Музею Волинської ікони. Прибув настоятель Сергій Місан, не прийшов колишній настоятель Богдан Гнатюк, а передав посланцями записку, у якій просив відтермінувати процедуру, оскільки він хворий. Ніхто з представників УПЦ його підмінити не захотів. Отож, прийняли рішення проводити опис у його відсутність. До того ж, усе фільмувалось поліцією. Адже приїхала й слідчо-оперативна група. Без неї не починали, розповідає отець Сергій.



«Усі цінності описали, спеціалісти музею подивились, чи вони правдиві. Не виявилось у наявності антимінсу (посвячена хустина із зашитою частинкою мощів святих на престолі, що лежить під Євангелієм), який обов’язковий для проведення служби.



Опісля прихожани прибрали у церкві, розібрали новорічну ялинку. У суботу має бути перша літургія на 9:00, куди також будемо запрошувати священників з інших церков ПЦУ. Надіємось, що все заспокоїться. Адже держава передала нам документи на право користування храмом згідно з законом. Ніхто нікому не забороняє іти до церкви. Принагідно запрошую усіх на службу. Нікого ділити не будемо», – підкреслив отець Сергій.



Нагадаємо, що у Сусвалі Володимир-Волинського району конфлікти через храм розпочалися на початку 2019-го року.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У сусвальському храмі днями працювала комісія, метою якої було описати церковне майно. Таке рішення прийнялиякий скликали у надії розв’язати церковний конфлікт, якому уже більше року.Про це повідомляє "Слово правди". У вівторок у Сусваль приїхала комісія, яка складалась з представника обласного управління культури, з питань релігій та національностей, а також працівників Музею Волинської ікони. Прибув настоятель, не прийшов колишній настоятель, а передав посланцями записку, у якій просив відтермінувати процедуру, оскільки він хворий. Ніхто з представників УПЦ його підмінити не захотів. Отож, прийняли рішення проводити опис у його відсутність. До того ж, усе фільмувалось поліцією. Адже приїхала й слідчо-оперативна група. Без неї не починали, розповідає отець Сергій.«Усі цінності описали, спеціалісти музею подивились, чи вони правдиві. Не виявилось у наявності антимінсу (посвячена хустина із зашитою частинкою мощів святих на престолі, що лежить під Євангелієм), який обов’язковий для проведення служби.Опісля прихожани прибрали у церкві, розібрали новорічну ялинку. У суботу має бути перша літургія на 9:00, куди також будемо запрошувати священників з інших церков ПЦУ. Надіємось, що все заспокоїться. Адже держава передала нам документи на право користування храмом згідно з законом. Ніхто нікому не забороняє іти до церкви. Принагідно запрошую усіх на службу. Нікого ділити не будемо», – підкреслив отець Сергій.Нагадаємо, що урозпочалися на початку 2019-го року.

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