Ми готові садити більше, але не виділяють землю, – Кватирко про лісовідновлення на Волині





Про це в інтерв’ю «Олександр Кватирко.



За його словами, лісових культур посадили 2600 гектарів, ще 4200 гектарів – це природне відновлення.



«Нових лісів ми в 2019 році створили 14 гектарів на лісових галявинах. Сьогодні лісівники готові садити більше, але під це не виділяються площі. Коли головою ОДА був Борис Клімчук, тоді відбувалася активна передача земель під заліснення. З того часу є розпорядження на дванадцять тисяч гектарів. Але процес не мав логічного завершення», - розповів головний лісівник області.



Він додав, що вдалося реалізувати задумане на п’яти тисячах гектарів, які заліснили, доглянули, перевели в покриту лісом площу.



«Проте через певні прогалини в законодавстві тепер маємо ситуації, коли ці молоді ліси розкорчовуються фермерами, які беруть в оренду землі. Питання порушувалося на різних рівнях. Проте досі залишається невирішеним», - резюмував лісівник.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За 2019 рік на Волині провели лісовідновлення на площі 6800 гектарів.Про це в інтерв’ю « Голосу України » розповів очільник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарстваЗа його словами, лісових культур посадили 2600 гектарів, ще 4200 гектарів – це природне відновлення.«Нових лісів ми в 2019 році створили 14 гектарів на лісових галявинах. Сьогодні лісівники готові садити більше, але під це не виділяються площі. Коли головою ОДА був Борис Клімчук, тоді відбувалася активна передача земель під заліснення. З того часу є розпорядження на дванадцять тисяч гектарів. Але процес не мав логічного завершення», - розповів головний лісівник області.Він додав, що вдалося реалізувати задумане на п’яти тисячах гектарів, які заліснили, доглянули, перевели в покриту лісом площу.«Проте через певні прогалини в законодавстві тепер маємо ситуації, коли ці молоді ліси розкорчовуються фермерами, які беруть в оренду землі. Питання порушувалося на різних рівнях. Проте досі залишається невирішеним», - резюмував лісівник.

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