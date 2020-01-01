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На Прикарпатті чоловік організував власне викрадення заради 20 тисяч гривень

На Прикарпатті чоловік організував власне викрадення заради 20 тисяч гривень
В Івано-Франківську 30-річний чоловік організував власне викрадення, щоб отримати у свого батька 20 000 гривень викупу. Пояснив, що йому потрібні були гроші, аби повернути борг.

Так, 27 лютого близько 22 години до поліції звернувся 65-річний чоловік, мешканець Рожнятівського району, та повідомив, що о 17:45 йому зателефонував син та сказав, що невідомі особи заштовхали його в автомобіль та утримують в підвальному приміщенні і вимагають сплатити гроші в сумі 20 000 гривень, в іншому випадку - погрожують вбити, - пише сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

Вже через декілька годин правоохоронці встановили місце знаходження «потерпілого».

Як пізніше стало відомо, «потерпілий» знаходився у власному будинку в Рожнятівському районі. Ніяких викрадачів не було виявлено. Він зізнався, що дійсно особисто телефонував батьку та умисно повідомив, що його викрали, бо потрібні гроші для повернення боргу.

Заради цього недобросовісного чоловіка поліцейські наполегливо працювали вночі, щоб допомогти йому. Прикро, що він обманув і свого рідного батька.


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Теги: викрадення, Івано-Франківськ
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