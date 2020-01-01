Молодій жінці з Волині, яка виховує двох дітей, потрібні кошти на лікування

Лідії Савлук, яка виховує двох неповнолітніх дітей, необхідна допомога на лікування.



Про жінку розповіла на своїй сторінці у facebook відома громадська активістка, керівник організації «Молодіжний центр Ковель» та Клубу «Капітошка» Олена Грицюк,- пише



Лідія Савлук має діагноз – венозна ангіома лівої лобної частки головного мозку. Торік пухлину лікарям вдалося видалити. Але стався рецидив. Післяопераційний стан Лідії погіршується в зв’язку з новоутвореною пухлиною, яка дуже швидко прогресує. Тож необхідна ще одна операція. Наразі жінка потребує дороговартісного лікування.



"Після остеження на МРТ лікар прописав дуже дорогий препарат - Кітруда 200мг на 4 введення один раз на 3 тижні під наглядом КТ, МРТ. Він коштує 95 тисяч гривень. Будь-яка допомога є цінна!!! Кожна гривня може врятувати життя!" - пише Олена Грицюк.



Лідія Савлук працювала помічником вихователя у ДНЗ №9. Лідія має двох неповнолітніх дітей: виховує 11-річного сина та п'ятирічну доньку. Коштів, які необхідні на лікування сім'я не має. Для подальшої реабілітації та підготовки до наступної операції їй потрібні дороговартісні медичні препарати.



Гроші можна переказувати на картку: ПриватБанк 4731219101532400 Савлук Лідія Володимирівна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 34-річній жительці Ковеля, яка виховує двох неповнолітніх дітей, необхідна допомога на лікування.Про жінку розповіла на своїй сторінці у facebook відома громадська активістка, керівник організації «Молодіжний центр Ковель» та Клубу «Капітошка»,- пише Ковельпост Лідія Савлук має діагноз – венозна ангіома лівої лобної частки головного мозку. Торік пухлину лікарям вдалося видалити. Але стався рецидив. Післяопераційний стан Лідії погіршується в зв’язку з новоутвореною пухлиною, яка дуже швидко прогресує. Тож необхідна ще одна операція. Наразі жінка потребує дороговартісного лікування."Після остеження на МРТ лікар прописав дуже дорогий препарат - Кітруда 200мг на 4 введення один раз на 3 тижні під наглядом КТ, МРТ. Він коштує 95 тисяч гривень. Будь-яка допомога є цінна!!! Кожна гривня може врятувати життя!" - пише Олена Грицюк.Лідія Савлук працювала помічником вихователя у ДНЗ №9. Лідія має двох неповнолітніх дітей: виховує 11-річного сина та п'ятирічну доньку. Коштів, які необхідні на лікування сім'я не має. Для подальшої реабілітації та підготовки до наступної операції їй потрібні дороговартісні медичні препарати.

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