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Пожежа в багатоповерхівці у Луцьку: врятували двох жінок та малюка

Пожежа в багатоповерхівці у Луцьку: врятували двох жінок та малюка
Трьох людей врятували у Луцьку під час пожежі в багатоповерхівці на Дружби Народів.

Про це інформує Суспільне Волині.

Як розповіла начальниця відділу УДСНС в області Ірина Варварук, пожежа трапилася у багатоповерховому будинку на Дружби Народів, 10. З її слів, виклик до служби порятунку надійшов о 10.53.

“Об 11.20 пожежа була ліквідована. Пожежа була досить значна. Задіяно чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки, це три пожежних автомобілі і одна атодрабина з якої проводилося гасіння пожежі. На пожежі було врятовано троє людей. З них — двоє жінок і маленька дитина. Дитині приблизно до двох років, її на руках винесли рятувальники”, - зауважила вона.

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Теги: пожежа, Луцьк
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