Хірург з Волині Валіхновський розповів про можливі ускладнення після відвідин косметолога

Відомий хірург з Волиніназвав ймовірні ускладнення після проведення косметологічних процедур.Про це йдеться на його сторінці у facebook.За словами Валіхновського, бюро статистики праці США прогнозує, що зайнятість на ринку косметології до 2026 року зросте на 13 %. Це пояснюють усе більшим попитом на різноманітні косметичні процедури.95 % всіх ускладнень і побічних ефектів після маніпуляцій краси припадають на технічні помилки в роботі косметолога. І лише 5% пов’язані з дефектами матеріалу.Некроз тканин — найважче ускладнення, що виникає через потрапляння філерів у судину або його накопичення, яке стає причиною компресії (стискання) судини.Порушення чутливості в місці ін’єкції — наслідок компресії нервів філером.Контурування препарату під шкірою — якщо філер вводиться недостатньо глибоко в товщу шкіри.Ішемія (порушення кровопостачання) шкіри в місці ін’єкції, яка супроводжується різким болем — емболія судини при попаданні препарату.Фіброз — ущільнення шкіри в місці ін’єкцій: розростання сполучної тканини, що є природною реакцією організму на будь-яку чужорідну речовину. Іноді такі ущільнення є надмірними й можуть змінювати зовнішній вигляд.Гранульоми — крихітні вузлики, що проступають на поверхні шкіри і виникають унаслідок реакції організму на чужорідну речовину. Навколо них утворюються своєрідні капсули, які можуть бути як запального, так і незапального характеру.Міграція філера через його нерівномірний розподіл при неправильному підшкірному введенні.