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Хірург з Волині Валіхновський розповів про можливі ускладнення після відвідин косметолога

Хірург з Волині Валіхновський розповів про можливі ускладнення після відвідин косметолога
Відомий хірург з Волині Ростислав Валіхновський назвав ймовірні ускладнення після проведення косметологічних процедур.

Про це йдеться на його сторінці у facebook.

За словами Валіхновського, бюро статистики праці США прогнозує, що зайнятість на ринку косметології до 2026 року зросте на 13 %. Це пояснюють усе більшим попитом на різноманітні косметичні процедури.

95 % всіх ускладнень і побічних ефектів після маніпуляцій краси припадають на технічні помилки в роботі косметолога. І лише 5% пов’язані з дефектами матеріалу.

7 основних ускладнень після косметичних процедур

Некроз тканин — найважче ускладнення, що виникає через потрапляння філерів у судину або його накопичення, яке стає причиною компресії (стискання) судини.

Порушення чутливості в місці ін’єкції — наслідок компресії нервів філером.

Контурування препарату під шкірою — якщо філер вводиться недостатньо глибоко в товщу шкіри.

Ішемія (порушення кровопостачання) шкіри в місці ін’єкції, яка супроводжується різким болем — емболія судини при попаданні препарату.

Фіброз — ущільнення шкіри в місці ін’єкцій: розростання сполучної тканини, що є природною реакцією організму на будь-яку чужорідну речовину. Іноді такі ущільнення є надмірними й можуть змінювати зовнішній вигляд.

Гранульоми — крихітні вузлики, що проступають на поверхні шкіри і виникають унаслідок реакції організму на чужорідну речовину. Навколо них утворюються своєрідні капсули, які можуть бути як запального, так і незапального характеру.

Міграція філера через його нерівномірний розподіл при неправильному підшкірному введенні.

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Теги: здоров'я, косметологія
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