На Волині викрили грабіжника «зі стажем»
Сьогодні, 13:41
У Нововолинську 14 лютого в під’їзді будинку невідомий чоловік побив та пограбував 69-річного місцевого жителя.
Поліцейські встановили, що злочин скоїв 44-річний житель Дніпропетровської області, котрий тимчасово мешкав у Нововолинську, - пише ГУНП у Волинській області.
До слова, зловмисника раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж, поєднаний із насильством) Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Поліцейські встановили, що злочин скоїв 44-річний житель Дніпропетровської області, котрий тимчасово мешкав у Нововолинську, - пише ГУНП у Волинській області.
До слова, зловмисника раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж, поєднаний із насильством) Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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