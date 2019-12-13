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На Волині викрили грабіжника «зі стажем»

На Волині викрили грабіжника «зі стажем»
У Нововолинську 14 лютого в під’їзді будинку невідомий чоловік побив та пограбував 69-річного місцевого жителя.

Поліцейські встановили, що злочин скоїв 44-річний житель Дніпропетровської області, котрий тимчасово мешкав у Нововолинську, - пише ГУНП у Волинській області.

До слова, зловмисника раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж, поєднаний із насильством) Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.






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Теги: грабіжник, Волинь, викриття
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