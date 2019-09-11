У семи волинських лікарнях добудують сучасні приймальні відділення





Про це повідомляє



Згідно концепції Уряду, на кожен опорний медзаклад із державного бюджету виділять 7 мільйонів гривень. За ці кошти можна добудувати, реконструювати або зробити капітальний ремонт у приймальних відділеннях, які повинні відповідати затвердженим вимогам та мати стандартний зовнішній вигляд. Для цього у Міністерстві охорони здоров'я України розробили брендбук, на який орієнтуватимуться виконавці будівельних робіт по усій Україні.



Участь у програмі «Велике будівництво» візьмуть 7 лікарень області:



- Комунальне підприємство «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради (715 ліжок).

- Комунальне некомерційне підприємство «Камінь-Каширська центральна районна лікарня» (236 ліжок).

- Комунальне підприємство «Луцька міська клінічна лікарня» (650 ліжок).

- Комунальне некомерційне підприємство «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» Ковельської міської ради (390 ліжок).

- Комунальне некомерційне підприємство «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» (130 ліжок).

- Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська центральна міська лікарня» (300 ліжок).

- Комунальне некомерційне підприємство «Ратнівська центральна районна лікарня» Ратнівської районної ради (188 ліжок).



Згідно брендбуку міністерства, фасади усіх приймальних відділень будуть ідентичними щодо кольорової гами та матимуть типову вивіску «Відділення екстреної медичної допомоги».



За задумом урядовців, приймальні відділення мали б мати три входи: в’їзд для автотранспорту ШМД через павільйон або критий навіс, вхід для планових хворих та вхід в окремий бокс для пацієнтів з ознаками інфекційної хвороби.



У приймальному відділенні рекомендують облаштувати рецепцію, консультативно-оглядові приміщення, місця для очікування пацієнтів та супровідників, вбиральні.



У діагностичному блоці передбачають обладнання лабораторії термінових аналізів, оснащення кабінетів необхідним сучасним діагностичним обладнанням та створення усіх умов для проведення успішних реанімаційних заходів.



Завершити усі будівельні роботи планують до кінця жовтня 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках Національної програми «Велике будівництво» до кінця року добудують сучасні приймальні відділення в усіх опорних лікарнях Волинського госпітального округу.Про це повідомляє Волинська ОДА. Згідно концепції Уряду, на кожен опорний медзаклад із державного бюджету виділять 7 мільйонів гривень. За ці кошти можна добудувати, реконструювати або зробити капітальний ремонт у приймальних відділеннях, які повинні відповідати затвердженим вимогам та мати стандартний зовнішній вигляд. Для цього у Міністерстві охорони здоров'я України розробили брендбук, на який орієнтуватимуться виконавці будівельних робіт по усій Україні.Участь у програмі «Велике будівництво» візьмуть 7 лікарень області:- Комунальне підприємство «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради (715 ліжок).- Комунальне некомерційне підприємство «Камінь-Каширська центральна районна лікарня» (236 ліжок).- Комунальне підприємство «Луцька міська клінічна лікарня» (650 ліжок).- Комунальне некомерційне підприємство «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» Ковельської міської ради (390 ліжок).- Комунальне некомерційне підприємство «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» (130 ліжок).- Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська центральна міська лікарня» (300 ліжок).- Комунальне некомерційне підприємство «Ратнівська центральна районна лікарня» Ратнівської районної ради (188 ліжок).Згідно брендбуку міністерства, фасади усіх приймальних відділень будуть ідентичними щодо кольорової гами та матимуть типову вивіску «Відділення екстреної медичної допомоги».За задумом урядовців, приймальні відділення мали б мати три входи: в’їзд для автотранспорту ШМД через павільйон або критий навіс, вхід для планових хворих та вхід в окремий бокс для пацієнтів з ознаками інфекційної хвороби.У приймальному відділенні рекомендують облаштувати рецепцію, консультативно-оглядові приміщення, місця для очікування пацієнтів та супровідників, вбиральні.У діагностичному блоці передбачають обладнання лабораторії термінових аналізів, оснащення кабінетів необхідним сучасним діагностичним обладнанням та створення усіх умов для проведення успішних реанімаційних заходів.Завершити усі будівельні роботи планують до кінця жовтня 2020 року.

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