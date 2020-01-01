Розповіли про стан українки, яка заразилась коронавірусом в Італії
Сьогодні, 14:00
Українка в Італії, яка заразилася новим коронавірусом, перебуває у лікарні, її стан не критичний.
Про це сказав заступник голови МОЗ - головний санітарно-епідеміологічний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу, - передає УНН.
"З нею на постійному контакті наше посольство в Італії. Ми вчора з ними спілкувались, стан нашої українки не критичний. Батьки перебувають на самоізоляції, закриті, а вона знаходиться в лікарні, де їй надається медична допомога", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, українка в Італії захворіла на коронавірус.
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Про це сказав заступник голови МОЗ - головний санітарно-епідеміологічний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу, - передає УНН.
"З нею на постійному контакті наше посольство в Італії. Ми вчора з ними спілкувались, стан нашої українки не критичний. Батьки перебувають на самоізоляції, закриті, а вона знаходиться в лікарні, де їй надається медична допомога", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, українка в Італії захворіла на коронавірус.
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