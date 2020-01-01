Розповіли про стан українки, яка заразилась коронавірусом в Італії





Про це сказав заступник голови МОЗ - головний санітарно-епідеміологічний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу, - передає



"З нею на постійному контакті наше посольство в Італії. Ми вчора з ними спілкувались, стан нашої українки не критичний. Батьки перебувають на самоізоляції, закриті, а вона знаходиться в лікарні, де їй надається медична допомога", - сказав Ляшко.



Нагадаємо, українка в Італії захворіла на коронавірус.

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