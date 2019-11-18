«Не ставайте Януковичем», – Порошенко закликав Зеленського зайнятися президентськими обов’язками

Петра Порошенка – політичні і замовлені з Офісу президента Зеленського. Намагаючись прикрити суцільні провали в економіці, соціальній політиці та національній безпеці, нинішня влада влаштовує шоу з політичним переслідуванням опозиційного лідера.



Про це Петро Порошенко



Як стало відомо із рішення Шевченківського суду, справа, в якій Порошенка викликали на допит, має бути закрита за відсутністю складу злочину.



Також з’ясувалося, що слідча Сєргєєва, яка начебто мала допитати Порошенка 28 лютого, перебуває у відпустці.



«Ми сьогодні прийшли до Державного бюро розслідувань, розуміючи, що це фарс, розуміючи, що це ознака політичних переслідувань. Розуміючи, що влада вміє єдине – давати видовище. Іти по принципу «хліба і видовищ», - переконаний Порошенко.



Він закликав владу зайнятися своїми безпосередніми обов’язками – розвитком економіки, соціальним захистом та обороною країни від російської агресії. Порошенко нагадав, що 1 березня має бути проведена індексація пенсій, яка була ініційована ще його командою. Однак у Зеленського на це не передбачили коштів.



«Рік тому вони обіцяли кінець епохи бідності, зараз треба звітувати. Сьогодні останній день, коли уряд Зеленського мав ухвалити рішення про індексацію пенсій. Цього немає, бо він дуже зайнятий політичними переслідуваннями», – наголосив Петро Порошенко.



Немає і обіцяного миру на Донбасі – зазначає Петро Порошенко. Натомість здаються національні інтереси України, а Путін не приховує своїх планів на знищення української держави.



«Прорив на фронті 18 лютого після так званого розведення, про яке і згадки немає в Мінських угодах, до миру не призвело. Обіцянка, що мир це просто, достатньо просто перестати стріляти, веде до капітуляції України. Зупинені програми будівництва гуртожитків для військовослужбовців, програма будівництва сільської і телемедицини, програма децентралізації із забезпеченням громад фінансовим ресурсом. Соціальні виплати, економічне зростання, розбудова інвестиційного клімату - і замість цього країні пропонується шоу», – наголошує Порошенко.



Справи, які сфабриковані проти Порошенка, не мають жодних правових перспектив, в них немає складу злочину. Це і справа «українських моряків», де правоту України підтвердив Міжнародний морський трибунал. І справа про Мінські угоди – Зеленський сам підтвердив їх підписом на Нормандському саміті у Парижі. І націоналізація ПриватБанку, яка врятувала Україну від дефолту. Усі вони інспіровані поплічником Януковича Андрієм Портновим або представниками п’ятої колони Кремля – депутатами з ОПЗЖ. І те, що першим заступником директора ДБР призначений адвокат Януковича Олександр Бабіков, - ще один доказ того, в чиїх інтересах відбувається переслідування Петра Порошенка. П’ятий президент України закликав Зеленського замість політичних переслідувань опонентів почати щось робити з того, що так щедро обіцяли людям перед виборами.



«Володимире Олександровичу, займіться функціями президента. Захищайте країну, укріплюйте світову солідарність, допомагайте вирішувати соціальні проблеми людей і не ставайте Януковичем. В нього було дуже погане минуле і майбутнє теж не радісне. Залиште судову і правоохоронну систему в спокої, їхня мета – бути незалежними. Бо те, що ми чули в «плівках Труби», колишнього очільника ДБР, це щоденне втручання в роботу слідчих і судів. Це кримінальний злочин, не займайтеся цим», – закликав Порошенко.

«Ми прийшли сюди, щоб продемонструвати: «Європейська Солідарність і українці нічого не бояться. Ми дякуємо за таку підтримку «Європейської Солідарності». Ми не дамо знову розгорнути політичні переслідування. Ми не дамо зруйнувати незалежність судової системи і перетворити Верховний суд України в сумнозвісний Печерський суд. Ми цього не дамо зробити», – наголосив Петро Порошенко.



Текст - Богдан ЛУК’ЯНЧУК

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