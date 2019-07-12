Відомі на Волині компанії знаходять працівників завдяки рекрутерам центрів зайнятості





Директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк під час пресконференції 28 лютого розповів про специфіку роботи рекрутерів області. Окрім того, очільники ТЗоВ «Сіті Кард» Яхші Мустафа Садик, ТОВ «Енергозбереження Волинь» Руслан Котик та будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський під час заходу розповіли про досвід компаній, які вони представляють, у напрямку співпраці із рекрутерами центру зайнятості.



Сектор організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості відділу надання послуг роботодавцям ВОЦЗ працює у складі відділу ректрутингу Луцького міського ЦЗ, сектору рекрутингу Ковельського міськрайонного ЦЗ та 16-ти фахівців, які здійснюють функції рекрутерів у філіях ВОЗЦ.



Концепція рекрутингу полягає в тому, що фахівці служби зайнятості шукають персонал серед усього незайнятого населення, а не лише з числа офіційних безробітних. Послуги рекрутингу центру зайнятості вигідні як роботодавцям, так і пошукачам роботи, адже кожен отримує професійний супровід, економить власний час та кошти.



«Основна наша перевага в тому, що усі послуги ми надаємо безкоштовно, на відміну від приватних установ», – зазначає Роман Романюк.



Наразі відомо, що так званий банк резюме налічує майже 10 тисяч заявок. Фахівці ЦЗ також активно працюють через інтернет-ресурси і таким чином долучають до системи нових зацікавлених людей.



Самостійно сконтактувати чи знайти щось корисне можна у соцмережах та на







Зокрема, завдяки рекрутинговій системі центру зайнятості компанія «Сіті Кард» укомплектувала 14 різних вакансій та знайшла до своїх лав 15 працівників на тимчасові роботи. Наразі двоє працівників – бухгалтер та оператор комп’ютерного набору – також працюють тимчасово. «Усім членам команди їхня робота подобається, усі задоволені і лише схвально відгукуються», – каже Яхші Мустафа Садик.







Роман Романюк зазначає, що компанія «Сіті Кард» була в умовах, коли роботу почати потрібно було дуже швидко, тож в один момен виникла потреба знайти відразу велику кількість працівників. «В одну секунду задовільнити всі потреби у вакансіях, здавалося б, – нереально, але ми задіяли усі можливі системи пошуку персоналу. Одним із основних стала система рекрутингу», – говорить Роман Романюк.







«Раніше я сприймав центр зайнятості, швидше, як страхову структуру, яка надає фінансову допомогу безробітним. Мабуть, заслуга молодого і активного керівника – те, що сьогодні ви стали зовсім інакшими – у вас активна позиція на ринку праці, ви професійні та оперативні. Ми довіряємо службі зайнятості і, у випадку потреби в працівниках, завжди до вас звертаємося й отримуємо якісну, оперативну, професійну допомогу. Щиро бажаю вам подальшого успіху», – висловив своє враження від співпраці зі службою зайнятості Андрій Разумовський.



До слова, у 2019 році послугами рекрутерів обласного центру зайнятості скористалися 3 265 роботодавців, серед них – 758 нових, які ніколи раніше не співпрацювали зі службою зайнятості. Спільними зусиллями вдалося знайти роботу для 2 246 людей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рекрутери Волині активно співпрацюють з топовими роботодавцями області і забезпечують працевлаштування незайнятого населення за системою «Робота сама знаходить свого фахівця». Працедавці ж формують запити на потрібні вакансії, часто – термінові чи тимчасові, завдання рекрутера – знайти людину, яка максимально відповідатиме вимогам вакансії.Директор Волинського обласного центру зайнятостіпід час пресконференції 28 лютого розповів про специфіку роботи рекрутерів області. Окрім того, очільники ТЗоВ «Сіті Кард», ТОВ «Енергозбереження Волинь»та будівельної компанії «Інвестор»під час заходу розповіли про досвід компаній, які вони представляють, у напрямку співпраці із рекрутерами центру зайнятості.Сектор організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості відділу надання послуг роботодавцям ВОЦЗ працює у складі відділу ректрутингу Луцького міського ЦЗ, сектору рекрутингу Ковельського міськрайонного ЦЗ та 16-ти фахівців, які здійснюють функції рекрутерів у філіях ВОЗЦ.Концепція рекрутингу полягає в тому, що фахівці служби зайнятості шукають персонал серед усього незайнятого населення, а не лише з числа офіційних безробітних. Послуги рекрутингу центру зайнятості вигідні як роботодавцям, так і пошукачам роботи, адже кожен отримує професійний супровід, економить власний час та кошти.«Основна наша перевага в тому, що усі послуги ми надаємо безкоштовно, на відміну від приватних установ», – зазначає Роман Романюк.Наразі відомо, що так званий банк резюме налічує майже 10 тисяч заявок. Фахівці ЦЗ також активно працюють через інтернет-ресурси і таким чином долучають до системи нових зацікавлених людей.Самостійно сконтактувати чи знайти щось корисне можна у соцмережах та на офіційному порталі Волинського обласного центру зайнятості, але Роман Романюк каже, що рекрутери зазвичай самі знаходять потенційних працівників та корисних роботодавців, пропонують взаємовигідні умови усім сторонам та допомагають влаштувати на роботу усіх охочих. «За кожним резюме стоїть не просто людина, а фахівець. Наше завдання – побачити це і знайти відповідного спеціаліста», – наголошує директор.Зокрема, завдяки рекрутинговій системі центру зайнятості компанія «Сіті Кард» укомплектувала 14 різних вакансій та знайшла до своїх лав 15 працівників на тимчасові роботи. Наразі двоє працівників – бухгалтер та оператор комп’ютерного набору – також працюють тимчасово. «Усім членам команди їхня робота подобається, усі задоволені і лише схвально відгукуються», – каже Яхші Мустафа Садик.Роман Романюк зазначає, що компанія «Сіті Кард» була в умовах, коли роботу почати потрібно було дуже швидко, тож в один момен виникла потреба знайти відразу велику кількість працівників. «В одну секунду задовільнити всі потреби у вакансіях, здавалося б, – нереально, але ми задіяли усі можливі системи пошуку персоналу. Одним із основних стала система рекрутингу», – говорить Роман Романюк.«Раніше я сприймав центр зайнятості, швидше, як страхову структуру, яка надає фінансову допомогу безробітним. Мабуть, заслуга молодого і активного керівника – те, що сьогодні ви стали зовсім інакшими – у вас активна позиція на ринку праці, ви професійні та оперативні. Ми довіряємо службі зайнятості і, у випадку потреби в працівниках, завжди до вас звертаємося й отримуємо якісну, оперативну, професійну допомогу. Щиро бажаю вам подальшого успіху», – висловив своє враження від співпраці зі службою зайнятості Андрій Разумовський.До слова, у 2019 році послугами рекрутерів обласного центру зайнятості скористалися 3 265 роботодавців, серед них – 758 нових, які ніколи раніше не співпрацювали зі службою зайнятості. Спільними зусиллями вдалося знайти роботу для 2 246 людей.

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