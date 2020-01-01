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Викрадення у подарунок: у Львові поліція влаштувала спецоперацію через двох хлопців, які пожартували з друга-іменника

Викрадення у подарунок: у Львові поліція влаштувала спецоперацію через двох хлопців, які пожартували з друга-іменника
Екстремальне привітання з днем народження закінчилось спецоперацією поліції у Львові.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

18-річного юнака двоє невідомих попросили прикурити, а тоді накинулися, вдягли мішок на голову і кинули в багажник. Дорогою переляканому хлопцю вдалося почути розмову викрадачів - його везуть в ліс і вимагатимуть викуп. Юнак зміг набрати поліцію, бо телефон лишився при ньому.

Копи влаштували цілу спецоперацію - вистежили автомобіль і наздогнали його якраз, коли хлопця витягали з багажника. Викрадачів затримали, але з’ясувалося, що хлопця розіграли на прохання його друзів. Так вони вирішили привітати його з днем народження.

Вже у відділку іменинник заявив, що не має претензій до своїх викрадачів. Тож тепер йому доведеться сплатити 120 гривень штрафу за хибний виклик поліції.

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Теги: Львів, спецоперація, іменник
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