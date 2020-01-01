Викрадення у подарунок: у Львові поліція влаштувала спецоперацію через двох хлопців, які пожартували з друга-іменинника





Про це



18-річного юнака двоє невідомих попросили прикурити, а тоді накинулися, вдягли мішок на голову і кинули в багажник. Дорогою переляканому хлопцю вдалося почути розмову викрадачів - його везуть в ліс і вимагатимуть викуп. Юнак зміг набрати поліцію, бо телефон лишився при ньому.



Копи влаштували цілу спецоперацію - вистежили автомобіль і наздогнали його якраз, коли хлопця витягали з багажника. Викрадачів затримали, але з’ясувалося, що хлопця розіграли на прохання його друзів. Так вони вирішили привітати його з днем народження.



Вже у відділку іменинник заявив, що не має претензій до своїх викрадачів. Тож тепер йому доведеться сплатити 120 гривень штрафу за хибний виклик поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Екстремальне привітання з днем народження закінчилось спецоперацією поліції у Львові.Про це йдеться в ТСН.12.00. 18-річного юнака двоє невідомих попросили прикурити, а тоді накинулися, вдягли мішок на голову і кинули в багажник. Дорогою переляканому хлопцю вдалося почути розмову викрадачів - його везуть в ліс і вимагатимуть викуп. Юнак зміг набрати поліцію, бо телефон лишився при ньому.Копи влаштували цілу спецоперацію - вистежили автомобіль і наздогнали його якраз, коли хлопця витягали з багажника. Викрадачів затримали, але з’ясувалося, що хлопця розіграли на прохання його друзів. Так вони вирішили привітати його з днем народження.Вже у відділку іменинник заявив, що не має претензій до своїх викрадачів. Тож тепер йому доведеться сплатити 120 гривень штрафу за хибний виклик поліції.

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