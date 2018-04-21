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Голова Волинської облради розповіла, чи будуть закривати тубдиспансер

Голова Волинської облради розповіла, чи будуть закривати тубдиспансер
Голова Волинської обласної ради Ірина Вахович заявила, що тубдиспансер у Луцьку закривати не будуть. Подібна інформація - фейк.

Про це інформує пресслужба облради.

Останнім часом в засобах масової інформації області, а також в соціальних мережах поширюють фейкову інформацію про закриття комунального підприємства «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр», який в народі називають тубдиспансером.

Голова обласної ради Ірина Вахович категорично заперечує цю неправдиву інформацію і закликає волинян не поширювати її. Власник підприємства - громада Волинської області. Представницька влада, тобто Волинська обласна рада жодних офіційних заяв з цього приводу не робила і не розглядала відповідних проєктів рішень.

"На сьогодні комунальне підприємство «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» - в пріорітеті фінансування. Воно не закривається, а,навпаки, буде розвиватися. Адже, починаючи з 2018 року, ми вкладаємо в цей заклад немалі кошти. Маю на увазі капітальні видатки. До цього багато років цій лікарні уваги не приділяли, бо, напевно, в депутатів були інші пріорітетні завдання.

В обласному бюджеті 2020 року вже закладено 2,5 млн грн. Зауважу, що цьогорічні кошти будуть спрямовані на ремонт одного з відділень, в якому будуть лікуватися хворі, які наразі перебувають в Поворському фтизіатричному паліативному відділенні. Хворих переведуть в нове відділення з Поворської лікарні тільки після того, коли будуть створені всі умови у відремонтованому приміщенні в Луцьку. Ніхто з цих людей не опиниться на вулиці і ніхто з них не буде позбавлений медичної допомоги. Також дуже прошу: не поширювати фейків про те, що сімейні лікарі будуть обслуговувати хворих з туберкульозом відкритої форми", - зауважила голова обласної ради.

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Теги: лікарні, тубдиспансер, Луцьк
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