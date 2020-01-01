Поліція через 17 років знайшла злодія, який обікрав церкву на Волині
Сьогодні, 14:39
У Києві поліція затримала чоловіка, який обікрав церкву на Волині.
Зазначається, у 2003 році зловмисник обікрав церкву в одному із сіл Турійського району й переховувався від органів слідства, - пише ГУНП у Волинській області.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Співробітники поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 41-річний житель Запорізької області. За підозрою у вчиненні крадіжки чоловік з 2004 року чоловік перебував у розшуку, переховуючись від правосуддя.
У неділю, 23 лютого, оперативники Турійського відділення поліції спільно із працівниками Святошинського управління поліції у Києві затримали чоловіка.
За вчинення крадіжки, поєднаної із проникненням йому загрожує до шести років позбавлення волі. Чоловіку обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
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Зазначається, у 2003 році зловмисник обікрав церкву в одному із сіл Турійського району й переховувався від органів слідства, - пише ГУНП у Волинській області.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Співробітники поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 41-річний житель Запорізької області. За підозрою у вчиненні крадіжки чоловік з 2004 року чоловік перебував у розшуку, переховуючись від правосуддя.
У неділю, 23 лютого, оперативники Турійського відділення поліції спільно із працівниками Святошинського управління поліції у Києві затримали чоловіка.
За вчинення крадіжки, поєднаної із проникненням йому загрожує до шести років позбавлення волі. Чоловіку обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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