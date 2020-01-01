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МОЗ Польщі не підтвердило інформацію про перший випадок коронавірусу

МОЗ Польщі не підтвердило інформацію про перший випадок коронавірусу
27 лютого польські ЗМІ надали інформацію, у місті Лодзь підтвердили зараження китайським коронавірусом. Втім виявилось, що це лише підозра на наявність інфекції у 25-річної жінки, яка нещодавно повернулася з Таїланду.

Жінку з симптомами госпіталізували у лікарню імені Беганського – її стан стабільний, повідомляє 24 канал з посиланням на Express ilustrowany.

Відомо, що 22 лютого жінка повернулася з Таїланду, де перебувала близько місяця. За її словами, симптоми застуди з'явилися під час поїздки. Окрім симптомів ГРВІ, вона страждала від задишки та самостійно назначила собі антибіотики.

Повертаючись з Таїланду, жінка прилетіла до Варшави, звідки на потязі приїхала до Лодзя. Нині Санітарна інспекція з'ясовує, з ким хвора могла контактувати, аби зробити контактним особам тест на наявність коронавірусу та розмістити їх на карантин.

Міністерство охорони здоров'я підтвердило інформацію про підозру, але наголошує на тому, що наявність коронавірусної інфекції ще не підтверджена.

Міністерство охорони здоров'я Польщі звинувачує у дезінформації деяких політиків.

Заступник міністра охорони здоров'я Вальдемар Краська заявив, що нині в Польщі 47 людей з підозрою на коронавірус, а ще 55 людей перебувають на карантині.




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Теги: Польща, коронавірус, спростування
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