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В селі Струмівка у понеділок, 2 березня, не буде світла

В селі Струмівка у понеділок, 2 березня, не буде світла
У понеділок, 2 березня, село Струмівку та вулицю Рівненську в Липинах знеструмлять.

Так, бригада електриків виконуватиме термінову роботу із встановлення нового обладнання, - йдеться на сайті «Волиньобленерго».

Зазначають, що його робота покращить надійність електропостачання жителям Струмівки та околишніх населених пунктів. Тож електроенергія буде відсутня у Струмівці, окрім вулиці Сільської, та по вулиці Рівненській у Липинах у понеділок, 2 березня з 10:00 до 16:00.

Волинян просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

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Теги: Струмівка, світло, відключення
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