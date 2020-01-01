В селі Струмівка у понеділок, 2 березня, не буде світла





Так, бригада електриків виконуватиме термінову роботу із встановлення нового обладнання, - йдеться на сайті «Волиньобленерго».



Зазначають, що його робота покращить надійність електропостачання жителям Струмівки та околишніх населених пунктів. Тож електроенергія буде відсутня у Струмівці, окрім вулиці Сільської, та по вулиці Рівненській у Липинах у понеділок, 2 березня з 10:00 до 16:00.



Волинян просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

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