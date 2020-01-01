Перші результати впровадження е-квитка у транспорті Луцька





Луцьк став першим містом в Україні, де впровадили автоматизовану систему оплати проїзду без вкладання коштів міського бюджету, - про це



Нагадаємо, з 19 грудня



Відтак, щодня у громадському транспорті майже 10-ть тисяч лучан здійснюють оплату електронним квитком або мобільним додатком CityCard.



Щодня у громадському транспорті працюють й контролери Луцького підприємства електротранспорту. Пасажирів, які не розрахувалися за проїзд електронним квитком, штрафують.



“Адже оплата готівкою, яку продовжують здійснювати окремі лучани та гості міста, є незаконною, і такий проїзд вважається неоплаченим, а пасажир не має права продовжувати поїздку”, - зазначає заступник начальника управління транспорту та зв’язку міської ради Олександр Середа.



Уже найближчим часом усі перевізники мають запровадити і свою службу контролю. Адже змусити громадян відмовитися від готівки, на жаль, можна лише штрафами.



Наразі багато міст України зіштовхнулися з проблемою пільговиків, які не проживають в цих населених пунктах. Так, за перевезення пільгової категорії громадян у тролейбусах Луцьке підприємство електротранспорту отримує грошову компенсацію з міського бюджету. Але громада міста Луцька не може платити за проїзд усіх пільговиків.







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