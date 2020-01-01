Перші результати впровадження е-квитка у транспорті Луцька
Сьогодні, 15:35
Розповіли про перші результати впровадження електронної системи оплати проїзду у громадському транспорті Луцька.
Луцьк став першим містом в Україні, де впровадили автоматизовану систему оплати проїзду без вкладання коштів міського бюджету, - про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Нагадаємо, з 19 грудня минулого року запрацювала електронна система оплати за проїзд. В усіх тролейбусах та автобусах, які працюють на міських маршрутах, встановлено валідатори, системи GPS-моніторингу, автоматичного сповіщення пасажирів та відеоспостереження.
Відтак, щодня у громадському транспорті майже 10-ть тисяч лучан здійснюють оплату електронним квитком або мобільним додатком CityCard.
Щодня у громадському транспорті працюють й контролери Луцького підприємства електротранспорту. Пасажирів, які не розрахувалися за проїзд електронним квитком, штрафують.
“Адже оплата готівкою, яку продовжують здійснювати окремі лучани та гості міста, є незаконною, і такий проїзд вважається неоплаченим, а пасажир не має права продовжувати поїздку”, - зазначає заступник начальника управління транспорту та зв’язку міської ради Олександр Середа.
Уже найближчим часом усі перевізники мають запровадити і свою службу контролю. Адже змусити громадян відмовитися від готівки, на жаль, можна лише штрафами.
Наразі багато міст України зіштовхнулися з проблемою пільговиків, які не проживають в цих населених пунктах. Так, за перевезення пільгової категорії громадян у тролейбусах Луцьке підприємство електротранспорту отримує грошову компенсацію з міського бюджету. Але громада міста Луцька не може платити за проїзд усіх пільговиків.
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Луцьк став першим містом в Україні, де впровадили автоматизовану систему оплати проїзду без вкладання коштів міського бюджету, - про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Нагадаємо, з 19 грудня минулого року запрацювала електронна система оплати за проїзд. В усіх тролейбусах та автобусах, які працюють на міських маршрутах, встановлено валідатори, системи GPS-моніторингу, автоматичного сповіщення пасажирів та відеоспостереження.
Відтак, щодня у громадському транспорті майже 10-ть тисяч лучан здійснюють оплату електронним квитком або мобільним додатком CityCard.
Щодня у громадському транспорті працюють й контролери Луцького підприємства електротранспорту. Пасажирів, які не розрахувалися за проїзд електронним квитком, штрафують.
“Адже оплата готівкою, яку продовжують здійснювати окремі лучани та гості міста, є незаконною, і такий проїзд вважається неоплаченим, а пасажир не має права продовжувати поїздку”, - зазначає заступник начальника управління транспорту та зв’язку міської ради Олександр Середа.
Уже найближчим часом усі перевізники мають запровадити і свою службу контролю. Адже змусити громадян відмовитися від готівки, на жаль, можна лише штрафами.
Наразі багато міст України зіштовхнулися з проблемою пільговиків, які не проживають в цих населених пунктах. Так, за перевезення пільгової категорії громадян у тролейбусах Луцьке підприємство електротранспорту отримує грошову компенсацію з міського бюджету. Але громада міста Луцька не може платити за проїзд усіх пільговиків.
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Коментарі 1
Наразі багато міст України зіштовхнулися з проблемою пільговиків, які не проживають в цих населених пунктах. Так, за перевезення пільгової категорії громадян у тролейбусах Луцьке підприємство електротранспорту отримує грошову компенсацію з міського бюджету. Але громада нашого міста не може платити за проїзд усіх пільговиків. А в інших містах хто оплачує?
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