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Подробиці затримання банди, яка у Луцьку вкрала у чоловіка понад мільйон

Подробиці затримання банди, яка у Луцьку вкрала у чоловіка понад мільйон
Стали відомі подробиці затримання розбійників, які у Луцьку побили і пограбували на чималу суму чоловіка.

Про це інформує патрульна поліція Рівненської області.

Нагадаємо, що 26 лютого група невідомих осіб напала на 45-річного лучанина.

Заявник повідомив поліції, що нападники побили його та заволоділи сумкою, у якій було понад один мільйон гривень. Потерпілий також повідомив марку авто, на якому втекли бандити, та напрямок їхнього руху.

Співробітники карного розшуку поліції області в ході комплексу оперативно-розшукових заходів у співпраці з оперативникам Департаменту карного розшуку Національної поліції України, Києва та Миколаївської області встановили особи розбійників.

Так, на трасі Устилуг-Луцьк-Рівне патрульні помітили транспортний засіб Volkswagen, який підпадав під орієнтування. Водій за кермом грубо порушував ПДР — наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, на якому були пішоходи, не зменшив швидкість та не зупинився, щоб надати їм дорогу.

Інспектори транспортний засіб зупинили. У салоні авто перебував 33-річний водій та ще двоє пасажирів — чоловіки 30 та 28 років. Під час перевірки авто виявили велику кількість грошових коштів та предмет, схожий на биту.

Патрульні роти ТОР чоловіків затримали, застосувавши до них спецзасіб кайданки.

На місце події викликали працівників карного розшуку та слідчо-оперативну групу ГУНП Волинської області.

На водія патрульні винесли постанову за ч.1 ст.122 КУпАП (Ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованому пішохідному переході).

Усі обставини події з'ясовуються.
Подробиці затримання банди, яка у Луцьку вкрала у чоловіка понад мільйон
Подробиці затримання банди, яка у Луцьку вкрала у чоловіка понад мільйон
Подробиці затримання банди, яка у Луцьку вкрала у чоловіка понад мільйон

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Теги: затримання, Луцьк, Рівне, патрульні, бандити
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