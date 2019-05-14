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У ставку на Волині втопився 6-річний хлопчик

У ставку на Волині втопився 6-річний хлопчик
У водоймі, що у селі Комарове Ратнівського району, знайшли тіло 6-річного хлопчика.

Про це інформують Волинські новини.

Так, 22 лютого у селі Комарове у ставку, що не був огороджений, втопився хлопчик. Дитині було 6 років.

Відомо, що хлопчика на деякий час залишили без нагляду.

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Теги: втопився, хлопчик
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