У ставку на Волині втопився 6-річний хлопчик





Про це інформують



Так, 22 лютого у селі Комарове у ставку, що не був огороджений, втопився хлопчик. Дитині було 6 років.



Відомо, що хлопчика на деякий час залишили без нагляду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У водоймі, що у селі Комарове Ратнівського району, знайшли тіло 6-річного хлопчика.Про це інформують Волинські новини Так, 22 лютого у селі Комарове у ставку, що не був огороджений, втопився хлопчик. Дитині було 6 років.Відомо, що хлопчика на деякий час залишили без нагляду.

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