У Луцьку просять повернути маршрутки №17 та 17а
Сьогодні, 16:00
Лучанин Балинський Андрій зареєстрував петицію про повернення маршруту №17, 17а або, як альтернативу, продовжити маршрут №2.
Відповідне прохання він опублікував на сайті Єдина система місцевих петицій.
"Прохання повернути маршрути №17, 17а або продовжити маршрут №2 від кільця на вул. Конякіна до Глобусу задля можливості зручно добиратись до локації. В несприятливу погоду неможливо комфортно подолати навіть невелику відстань(а це в межах міста), а пересадки - це подвоєна вартість проїзду", - йдеться у петиції.
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Відповідне прохання він опублікував на сайті Єдина система місцевих петицій.
"Прохання повернути маршрути №17, 17а або продовжити маршрут №2 від кільця на вул. Конякіна до Глобусу задля можливості зручно добиратись до локації. В несприятливу погоду неможливо комфортно подолати навіть невелику відстань(а це в межах міста), а пересадки - це подвоєна вартість проїзду", - йдеться у петиції.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Перші результати впровадження е-квитка у транспорті Луцька
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