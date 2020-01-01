У Луцьку просять повернути маршрутки №17 та 17а

Балинський Андрій зареєстрував петицію про повернення маршруту №17, 17а або, як альтернативу, продовжити маршрут №2.



Відповідне прохання він опублікував на сайті



"Прохання повернути маршрути №17, 17а або продовжити маршрут №2 від кільця на вул. Конякіна до Глобусу задля можливості зручно добиратись до локації. В несприятливу погоду неможливо комфортно подолати навіть невелику відстань(а це в межах міста), а пересадки - це подвоєна вартість проїзду", - йдеться у петиції.



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