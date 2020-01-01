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У Луцьку просять повернути маршрутки №17 та 17а

У Луцьку просять повернути маршрутки №17 та 17а
Лучанин Балинський Андрій зареєстрував петицію про повернення маршруту №17, 17а або, як альтернативу, продовжити маршрут №2.

Відповідне прохання він опублікував на сайті Єдина система місцевих петицій.

"Прохання повернути маршрути №17, 17а або продовжити маршрут №2 від кільця на вул. Конякіна до Глобусу задля можливості зручно добиратись до локації. В несприятливу погоду неможливо комфортно подолати навіть невелику відстань(а це в межах міста), а пересадки - це подвоєна вартість проїзду", - йдеться у петиції.

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Теги: Луцьк, петиція, відновлення маршрутки
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