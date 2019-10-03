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У Рівному в автівці вибухнув газ: водій із опіками – у лікарні

У Рівному в автівці вибухнув газ: водій із опіками – у лікарні
У Рівному через вибух газової установки в авто водій отримав опіки.

Так, 27 лютого, о 19:02 до поліції надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля на вулиці Київська, - пише ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські на місці події встановили, що 19-річний житель Гощі, водій автомобіля ЗАЗ, саме від’їхав декілька метрів після заправки на газовій АЗС, як в автомобілі стався вибух. За попередньою інформацією, сталося це через витік газу.

Ліквідувати загоряння транспортного засобу вдалося до приїзду рятувальників. Водія із опіками рук та обличчя доставили до лікарні. Його ровесник, пасажир авто, не постраждав.

Відомості за цим фактом внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

У Рівному в автівці вибухнув газ: водій із опіками – у лікарні
У Рівному в автівці вибухнув газ: водій із опіками – у лікарні
У Рівному в автівці вибухнув газ: водій із опіками – у лікарні
У Рівному в автівці вибухнув газ: водій із опіками – у лікарні








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Теги: вибух, газ, авто
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