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«Носити маски здоровим людям немає сенсу», – очільник інфекційної лікарні

«Носити маски здоровим людям немає сенсу», – очільник інфекційної лікарні
Волинські медики запевняють, що у профілактиці коронавірусу здоровим людям не потрібно купувати медичні маски в аптеках.

Про це йшлося у ефірі ток-шоу “Позиція” на 12 каналі 27 лютого.

“Хірургічна маска рекомендована для застосовування як засіб індивідуального захисту. Взагалі носіння, звичайно, маски показано власне хворим людям – аби під час кашлю, розмови, чхання не поширювався вірус в навколишньому середовищі. Здоровим людям немає сенсу носити маску”, – сказав головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський.

У студію 12 каналу завітав також директор КП «Волинський обласний центр громадського здоров’я» Сергій Новосад.

“Здорова людина може вдягати маску, коли біля неї знаходяться недобросовісні хворі, бо це все одно буде якийсь захист. Інший випадок: коли здорова людина доглядає за хворою, змушена наближатися до неї. Якщо ж ви знаходитеся на вікдритому просторі, маску носити не потрібно”, – запевнив він.


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Теги: профілактика, медичні маски, інфекційна лікарня
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