У луцькому парку жінка під час прогулянки знайшла 20 пакетиків з наркотиками. ФОТО





Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє Ganna Stulska.



«Таку знахідку виявили в парку 900 річчя Луцька. Викликали поліцію. Поліція прибула швидко», – написала вона.



У коментарі Інформаційному агентству Ольга Бузулук інформацію підтвердила. Повідомлення про знахідку до патрульних надійшло о 14:47. Жінка під час прогулянки знайшла близько 20 поліетиленових пакетиків з речовиною схожою на наркотики. Відразу викликала патрульних. Правоохоронці обстежили прилеглу територію та знайшли літрову банку, в якій містилося ще 12 пакетиків. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У парку 900-річчя Луцька знайшли близько 20 пакунків із марихуаною.Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє Ganna Stulska.«Таку знахідку виявили в парку 900 річчя Луцька. Викликали поліцію. Поліція прибула швидко», – написала вона.У коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини речниця патрульнихінформацію підтвердила. Повідомлення про знахідку до патрульних надійшло о 14:47. Жінка під час прогулянки знайшла близько 20 поліетиленових пакетиків з речовиною схожою на наркотики. Відразу викликала патрульних. Правоохоронці обстежили прилеглу територію та знайшли літрову банку, в якій містилося ще 12 пакетиків. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію