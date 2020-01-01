У луцькому парку жінка під час прогулянки знайшла 20 пакетиків з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 17:01
У парку 900-річчя Луцька знайшли близько 20 пакунків із марихуаною.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє Ganna Stulska.
«Таку знахідку виявили в парку 900 річчя Луцька. Викликали поліцію. Поліція прибула швидко», – написала вона.
У коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини речниця патрульних Ольга Бузулук інформацію підтвердила. Повідомлення про знахідку до патрульних надійшло о 14:47. Жінка під час прогулянки знайшла близько 20 поліетиленових пакетиків з речовиною схожою на наркотики. Відразу викликала патрульних. Правоохоронці обстежили прилеглу територію та знайшли літрову банку, в якій містилося ще 12 пакетиків. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє Ganna Stulska.
«Таку знахідку виявили в парку 900 річчя Луцька. Викликали поліцію. Поліція прибула швидко», – написала вона.
У коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини речниця патрульних Ольга Бузулук інформацію підтвердила. Повідомлення про знахідку до патрульних надійшло о 14:47. Жінка під час прогулянки знайшла близько 20 поліетиленових пакетиків з речовиною схожою на наркотики. Відразу викликала патрульних. Правоохоронці обстежили прилеглу територію та знайшли літрову банку, в якій містилося ще 12 пакетиків. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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