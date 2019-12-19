У Луцьку відбувається чемпіонат України з хокею серед дітей





Хокейний клуб “Спарта” приймає команду дитячо-юнацької спортивної школи з міста Харкова. Напередодні з рахунком 4:3 перемогли лучани, йдеться у сюжеті



Хокеїсти зіграли другий матч з харківською командою. Після першого періоду лучани програвали 1:3. Єдина дівчина в команді “Спарта” Анастасія Миронюк розповіла про причини такого початку поєдинку.



"Якось хлопці були не зібрані і було якось важко. Харків вчора програв нам, а сьогодні став сильнішим, але після першого періоду зібралися і виграємо", - розповіла хокеїстка Анастасія Миронюк.



На початку другого періоду Артем Сак зробив рахунок 2:3. Майже одразу Артем Сак зрівняв рахунок. Тренер лучан Євген Воробйов розповів: після першого періоду захисники стали грали краще. За оборонця “Спарти” Григорія Голюту прийшли вболівати мама і сестра.



"Я постійно підтримую свого брата. Він захисник в команді "Спарта". Вчора здобули перемогу.. сподіваємося, що і сьогодні теж все скінчиться вдало. Це гра справжніх чоловіків, і я пишаюся, що брат досягає певних результатів", - підкреслила сестра Владислава Голюта.



В середині другого періоду лучани вийшли вперед. Забив шайбу Артем Сак.



"Сьогодні у другому періоді Артем теж закинув 4 шайби. Син був задоволений", - каже батько Віталій Сак.



В другому матчі наші земляки здобули перемогу. Цього разу з рахунком 6:4. На вихідних на “спартанців” очікує два поєдинки. Цього разу суперниками будуть хокеїсти зі столиці.

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