Луцьких комунальників просять навчити кронувати дерева
Сьогодні, 17:35
У Луцьку просять провести навчання з належного кронування дерев серед відповідальних служб та затвердити відповідні правила.
Про це йдеться у петиції Михайла Верпучинського до місцевої влади.
"У зв'язку з наближенням весняної пори як найсприятливішої для кронування дерев, виявлення перших випадків неналежного обрізання гілок у поточному році та численних порушень вищезазначеного процесу в минулі роки, прошу вас розробити та затвердити єдині правила (рекомендації) кронування дерев у м. Луцьку, організувати та провести ряд заходів із навчання відповідальних служб по обрізанню гілок без шкоди для їхнього стану та зовнішнього вигляду міста", - зазначив чоловік у петиції.
За його словами, раніше МОЗ України підготувало проєкт наказу «Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць», згідно з яким рекомендувалося заборонити омолоджувальне обрізання дерев.
"Така необґрунтована робота не лише зменшує розмір крони дерев, погіршує процес очищення повітря, а й значно зменшує площу затінених територій, що здатні на кілька градусів знизити температуру повітря під час літньої спеки", - вважає автор петиції.
Подібні правила та навчання вже успішно реалізували в інших містах України, зокрема Кропивницькому та Львові. Так, наприклад, в Кропивницькому при обрізанні гілок рекомендували застосовувати принцип максимального збереження крони, а також заборонити одноразове обрізання більш як 30 % крони.
Мешканців міста дуже непокоїть кількість та стан зелених насаджень у Луцьку, наголошує Михайло Верпучинський, тому просить владу відреагувати та належним чином вирішити це питання.
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Про це йдеться у петиції Михайла Верпучинського до місцевої влади.
"У зв'язку з наближенням весняної пори як найсприятливішої для кронування дерев, виявлення перших випадків неналежного обрізання гілок у поточному році та численних порушень вищезазначеного процесу в минулі роки, прошу вас розробити та затвердити єдині правила (рекомендації) кронування дерев у м. Луцьку, організувати та провести ряд заходів із навчання відповідальних служб по обрізанню гілок без шкоди для їхнього стану та зовнішнього вигляду міста", - зазначив чоловік у петиції.
За його словами, раніше МОЗ України підготувало проєкт наказу «Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць», згідно з яким рекомендувалося заборонити омолоджувальне обрізання дерев.
"Така необґрунтована робота не лише зменшує розмір крони дерев, погіршує процес очищення повітря, а й значно зменшує площу затінених територій, що здатні на кілька градусів знизити температуру повітря під час літньої спеки", - вважає автор петиції.
Подібні правила та навчання вже успішно реалізували в інших містах України, зокрема Кропивницькому та Львові. Так, наприклад, в Кропивницькому при обрізанні гілок рекомендували застосовувати принцип максимального збереження крони, а також заборонити одноразове обрізання більш як 30 % крони.
Мешканців міста дуже непокоїть кількість та стан зелених насаджень у Луцьку, наголошує Михайло Верпучинський, тому просить владу відреагувати та належним чином вирішити це питання.
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Коментарі 1
автора петиції просимо вивчити українську.
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