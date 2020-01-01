Луцьких комунальників просять навчити кронувати дерева





Про це йдеться у Михайла Верпучинського до місцевої влади.



"У зв'язку з наближенням весняної пори як найсприятливішої для кронування дерев, виявлення перших випадків неналежного обрізання гілок у поточному році та численних порушень вищезазначеного процесу в минулі роки, прошу вас розробити та затвердити єдині правила (рекомендації) кронування дерев у м. Луцьку, організувати та провести ряд заходів із навчання відповідальних служб по обрізанню гілок без шкоди для їхнього стану та зовнішнього вигляду міста", - зазначив чоловік у петиції.



За його словами, раніше МОЗ України підготувало проєкт наказу «Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць», згідно з яким рекомендувалося заборонити омолоджувальне обрізання дерев.



"Така необґрунтована робота не лише зменшує розмір крони дерев, погіршує процес очищення повітря, а й значно зменшує площу затінених територій, що здатні на кілька градусів знизити температуру повітря під час літньої спеки", - вважає автор петиції.



Подібні правила та навчання вже успішно реалізували в інших містах України, зокрема Кропивницькому та Львові. Так, наприклад, в Кропивницькому при обрізанні гілок рекомендували застосовувати принцип максимального збереження крони, а також заборонити одноразове обрізання більш як 30 % крони.



Мешканців міста дуже непокоїть кількість та стан зелених насаджень у Луцьку, наголошує Михайло Верпучинський, тому просить владу відреагувати та належним чином вирішити це питання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять провести навчання з належного кронування дерев серед відповідальних служб та затвердити відповідні правила.Про це йдеться у петиції до місцевої влади."У зв'язку з наближенням весняної пори як найсприятливішої для кронування дерев, виявлення перших випадків неналежного обрізання гілок у поточному році та численних порушень вищезазначеного процесу в минулі роки, прошу вас розробити та затвердити єдині правила (рекомендації) кронування дерев у м. Луцьку, організувати та провести ряд заходів із навчання відповідальних служб по обрізанню гілок без шкоди для їхнього стану та зовнішнього вигляду міста", - зазначив чоловік у петиції.За його словами, раніше МОЗ України підготувало проєкт наказу «Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць», згідно з яким рекомендувалося заборонити омолоджувальне обрізання дерев."Така необґрунтована робота не лише зменшує розмір крони дерев, погіршує процес очищення повітря, а й значно зменшує площу затінених територій, що здатні на кілька градусів знизити температуру повітря під час літньої спеки", - вважає автор петиції.Подібні правила та навчання вже успішно реалізували в інших містах України, зокрема Кропивницькому та Львові. Так, наприклад, в Кропивницькому при обрізанні гілок рекомендували застосовувати принцип максимального збереження крони, а також заборонити одноразове обрізання більш як 30 % крони.Мешканців міста дуже непокоїть кількість та стан зелених насаджень у Луцьку, наголошує Михайло Верпучинський, тому просить владу відреагувати та належним чином вирішити це питання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію