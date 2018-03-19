Класика «Бумбоксу»: перед концертом у Луцьку Хливнюк розповів, чому «Плющ» не став саундтреком до фільму. ФОТО

Гурт «Бумбокс» нещодавно представив другу частину альбому «Таємний Код: Рубікон». За три місяці і один день після релізу першої частини «Рубікону», де є сім пісень, у п’ятницю, 13 грудня, світ побачив ще стільки ж другої частини. Деякі з них були вже відомі слухачам, що відвідали концерт «ББ», однак декілька треків музиканти все ж залишили до офіційного представлення альбому. Лірика текстів та мелодій вразила поціновувачів гурту і викликала шалений ажіотаж серед слухачів, тож на підтримку цього альбому гурт організував найбільший за останні роки всеукраїнський тур. Луцьк став шостим містом на мапі концертних візитів музикантів з другою частиною релізу.Концерт в обласному центрі Волині відбудеться 28 лютого у драмтеатрі. Перед виступом, на який так чекають лучани, соліст «Бумбокса»розповів про особливості альбому, зокрема – пісню-класику «Плющ».Пісню «Плющ» Андрій Хливнюк вважає класичною. Вона написана на однойменний вірш Лесі Українки.«Читаючи цього вірша, я в голові почув мелодію і вирішив покласти текст на музику. Перш за все, вона планувалася як титрова до фільму «Леся» грузинської режисери. Попередня влада навіть виділила кошти на реалізацію проекту, але чомусь сьогоднішня їх «загорнула», – розповів Андрій Хливнюк.Вокаліст переконує, що для нього – важливий образ української класики на міжнародній сцені чи екрані, і він щиро вірить в те, що поціновувачам його музики також не байдужа доля культових українських митців.«Те, що іноземці намагаються знімати кіно про українських класиків – дуже і дуже важливо», – каже Хливнюк.Цікаво, що гурт також поєднав «два полюси» – динамічний «Твiй номер» та класичний «Плющ» в одному кліпі.«Ця ідея спала на думку не мені», – зізнається вокаліст: «Режисері операторвирішили зняли кліп на пісні «Твiй номер / Плющ» разом – одним кадром і випустити, як лід-сингл. Особисто я планував, що це має бути просто дует акустичної гітари і вокалу, як одна зі звичайних рис наших альбомів, де 11 пісня зазвичай – акустична. Але знайшлися цікаві люди, які записали й скрипки, і струнний квартет», – зазначив соліст.