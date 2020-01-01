29 лютого на Волині: гортаючи календар

Сьогодні – День преподобного Касіяна. Він припадає на 29 лютого, тобто відзначається тільки у високосні роки.У народі називають цей день Касіян-завидющий, злопам'ятний, недоброзичливець, немилостивий та скупий.Православна ж церква народної нелюбові до Касіяна не розділяє. Священики кажуть, що життєпис святого свідчить про його сильний дух і покірність перед Господом.Окрім того, іменинники цього дня Ілля й Алевтина.Саме 29 лютого 1940 року Волинський обласний драматичний театр імені Тараса Шевченка показав глядачам свою першу виставу.Нею стала постановка «Платон Кречет» за мотивами однойменного твору Олександра Корнійчука.Сам театр був створений 1939 року Ухвалою Ради Народних комісарів УРСР.(На фото – приміщення, у якому зараз знаходиться Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка).Якщо ви бажаєте привітати зі святом своїх рідних, знайомих чи друзів, тоді звертайтесь до нашого рекламного відділу: 066 644 83 28.