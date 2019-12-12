У Луцьку сталася аварія за участі трьох автівок. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:12
В обласному центрі Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів.
Аварія сталася ввечері, 28 лютого, на вулиці Ковельській
Про це повідомляє ІА "Конкурент", посилаючись на очевидців.
Пригода сталася неподалік гуртівні ПАККО на вулиці Ковельській близько 20 години вечора. Зі слів очевидців аварії, водій "Жигулів" не надав перевагу у русі і отримав удар в бокову частину від сірого легковика. Третя автівка – "БМВ" – внаслідок аварії виїхала на пішохідну частину.
За попередніми даними, ніхто не постраждав. "Жигулі" та сірий легковик отримали значні механічні ушкодження, у "БМВ" пошкоджений передній бампер. На місці події працює поліція, деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Аварія сталася ввечері, 28 лютого, на вулиці Ковельській
Про це повідомляє ІА "Конкурент", посилаючись на очевидців.
Пригода сталася неподалік гуртівні ПАККО на вулиці Ковельській близько 20 години вечора. Зі слів очевидців аварії, водій "Жигулів" не надав перевагу у русі і отримав удар в бокову частину від сірого легковика. Третя автівка – "БМВ" – внаслідок аварії виїхала на пішохідну частину.
За попередніми даними, ніхто не постраждав. "Жигулі" та сірий легковик отримали значні механічні ушкодження, у "БМВ" пошкоджений передній бампер. На місці події працює поліція, деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку пропонують безкоштовно «роздавати» Wi-Fi
Сьогодні, 21:47
У Луцьку сталася аварія за участі трьох автівок. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:12
Хірург з Волині Валіхновський розповів про можливі ускладнення після відвідин косметолога
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 29 лютого
Сьогодні, 20:00
Медіа