вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку сталася аварія за участі трьох автівок. ФОТО, ВІДЕО

У Луцьку сталася аварія за участі трьох автівок. ФОТО, ВІДЕО
В обласному центрі Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів.

Аварія сталася ввечері, 28 лютого, на вулиці Ковельській

Про це повідомляє ІА "Конкурент", посилаючись на очевидців.
У Луцьку сталася аварія за участі трьох автівок. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку сталася аварія за участі трьох автівок. ФОТО, ВІДЕО

Пригода сталася неподалік гуртівні ПАККО на вулиці Ковельській близько 20 години вечора. Зі слів очевидців аварії, водій "Жигулів" не надав перевагу у русі і отримав удар в бокову частину від сірого легковика. Третя автівка – "БМВ" – внаслідок аварії виїхала на пішохідну частину.
У Луцьку сталася аварія за участі трьох автівок. ФОТО, ВІДЕО

За попередніми даними, ніхто не постраждав. "Жигулі" та сірий легковик отримали значні механічні ушкодження, у "БМВ" пошкоджений передній бампер. На місці події працює поліція, деталі – згодом.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк, Ковельська
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку пропонують безкоштовно «роздавати» Wi-Fi
Сьогодні, 21:47
У Луцьку сталася аварія за участі трьох автівок. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:12
У місті на Волині закуплять вуличні відеокамери на півмільйона гривень
Сьогодні, 20:40
Хірург з Волині Валіхновський розповів про можливі ускладнення після відвідин косметолога
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 29 лютого
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У Луцьку на Ковельській зіткнулися дві автівки: один з водіїв – у лікарні. ФОТО У Луцьку на Ковельській зіткнулися дві автівки: один з водіїв – у лікарні. ФОТО
03 січень, 15:23
Водій легковика, який влетів у маршрутку на Ковельській у Луцьку, був п'яним Водій легковика, який влетів у маршрутку на Ковельській у Луцьку, був п'яним
12 грудень, 2019, 10:48
У Луцьку на Ковельській – аварія з постраждалими. ФОТО У Луцьку на Ковельській – аварія з постраждалими. ФОТО
28 квітень, 2019, 16:55
Потрійна аварія у Луцьку: в поліції розповіли подробиці Потрійна аварія у Луцьку: в поліції розповіли подробиці
07 лютий, 2019, 15:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Співак з Луцька MONATIK випустив новий романтичний кліп. ВІДЕО
Сьогодні, 10:48
 1
У Луцьку пропонують безкоштовно «роздавати» Wi-Fi
Сьогодні, 21:47
 0
У Луцьку сталася аварія за участі трьох автівок. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:12
 0
У місті на Волині закуплять вуличні відеокамери на півмільйона гривень
Сьогодні, 20:40
 0
Хірург з Волині Валіхновський розповів про можливі ускладнення після відвідин косметолога
Сьогодні, 20:16
 0
Медіа
відео
1/8