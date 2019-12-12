У Луцьку сталася аварія за участі трьох автівок. ФОТО, ВІДЕО





Аварія сталася ввечері, 28 лютого, на вулиці Ковельській



Про це повідомляє



Пригода сталася неподалік гуртівні ПАККО на вулиці Ковельській близько 20 години вечора. Зі слів очевидців аварії, водій "Жигулів" не надав перевагу у русі і отримав удар в бокову частину від сірого легковика. Третя автівка – "БМВ" – внаслідок аварії виїхала на пішохідну частину.



За попередніми даними, ніхто не постраждав. "Жигулі" та сірий легковик отримали значні механічні ушкодження, у "БМВ" пошкоджений передній бампер. На місці події працює поліція, деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів.Аварія сталася ввечері, 28 лютого, на вулиці КовельськійПро це повідомляє ІА "Конкурент" , посилаючись на очевидців.Пригода сталася неподалік гуртівні ПАККО на вулиці Ковельській близько 20 години вечора. Зі слів очевидців аварії, водій "Жигулів" не надав перевагу у русі і отримав удар в бокову частину від сірого легковика. Третя автівка – "БМВ" – внаслідок аварії виїхала на пішохідну частину.За попередніми даними, ніхто не постраждав. "Жигулі" та сірий легковик отримали значні механічні ушкодження, у "БМВ" пошкоджений передній бампер. На місці події працює поліція, деталі – згодом.

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