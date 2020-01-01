Луцьк прийматиме першість Західної України зі східних танців. ФОТО

В обласному центрі Волині відбудеться першість Західної України зі східного танцю «Golden Way 2020».У змаганнях, що розпочнуться 29 лютого о 9:00 годині в Палаці учнівської молоді, що у Луцьку, візьмуть участь танцівниці з різних куточків України: Вінниці, Рівного, Тернополя, Черкасів, Бердянська, Ковеля, Жмеринки, ну і, звичайно ж, з Луцька, - повідомляєЯк розповіла організаторка Всеукраїнських змагань зі східного танцю «Golden Way», триразова чемпіонка України, чемпіонка Кубку Республіки Білорусь, ліцензована суддя та представник волинського відділення Міжнародного союзу викладачів танців керівник школи східного танцю «Amira»Під час заходу учасниці продемонстрють усі свої вміння, високий танцювальний рівень та неабияку боротьбу за свої призові місця.Реєстрація учасників розпочнеться о 8:00 ранку, а уже о 9:00 танцівниці демонструватимуть суддям і глядачам власну майстерність.Як повідомила Анжеліка Арутюнян, під час змагань танцівниці будуть виборювати титули Королева табли, а також Корони суддів: Юлії Яковюк, Людмили Застрожнікової, Марини Ничипорук, а також корону від запрошеного гостя, табліста-перкусіоніста, народного артиста Йорданії Ваіля Аббасі.Окрім цього, дівчата змагатимуться за головний приз - Кубок Чемпіонів за найкращий колективний виступ.Оцінювати і визначати переможців буде високоповажне журі, кваліфіковані сертифіковані судді Міжнародного союзу викладачів танців.