Лучани просять зробити «рокіровку» пам`ятників





Таку петицію зареєстрував Олег Карась в Єдиній системі місцевих петицій.



йдеться про пам`ятники Лесі Українки та Тараса Шевченка.



"Поставити у відповідність пам'ятник Лесі Українки біля центрального корпусу СНУ імені Лесі Українки та біля драмтеатру імені Т. Г. Шевченка", - йдеться у тексті петиції.



Як відомо, у Луцьку пам`ятник Лесі Українки стоїть біля Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка, а пам`ятник Тарасу Шевченку розташований навпроти головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

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