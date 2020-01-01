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Лучани просять зробити «рокіровку» пам`ятників

Лучани просять зробити «рокіровку» пам`ятників
В обласному центрі Волині пропонують поміняти місцями два пам`ятники.

Таку петицію зареєстрував Олег Карась в Єдиній системі місцевих петицій.

йдеться про пам`ятники Лесі Українки та Тараса Шевченка.

"Поставити у відповідність пам'ятник Лесі Українки біля центрального корпусу СНУ імені Лесі Українки та біля драмтеатру імені Т. Г. Шевченка", - йдеться у тексті петиції.

Як відомо, у Луцьку пам`ятник Лесі Українки стоїть біля Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка, а пам`ятник Тарасу Шевченку розташований навпроти головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

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Теги: Луцьк, пам`ятники
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