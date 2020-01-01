У Житомирі хлопчик вистрелив у перехожого з гвинтівки





Правоохоронці з'ясували, що стріляв 10-річний хлопчик, - пише



"До медичного закладу звернувся 38-річний житель обласного центру з пошкодженням в області скроні. Лікарі зафіксували гематому і виявили в ній кульку, попередньо, від пневматичної зброї. За словами потерпілого, він знаходився неподалік багатоповерхового будинку в мікрорайоні Польова, коли відчув різкий біль у скроні і зрозумів, що його поранено", - йдеться в повідомленні.



Перевіряючи повідомлення про ймовірний постріл з вікна багатоповерхівки, поліцейські організували відпрацювання будинку і розшукали потрібну квартиру.



З'ясувалося, що чоловіка поцілив 10-річний хлопчик. На той момент він був сам вдома. У присутності батьків школяр зізнався, що знайшов вдома пневматичну гвинтівку і вирішив випробувати її, вистріливши з вікна.



Встановлено, що зброя належить батькові і, згідно із законодавством, не вимагає спеціального дозволу для власника.



Гвинтівку поліцейські вилучили. З'ясовуються причини, з яких вона зберігалася в доступному для дитини місці. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство (ст. 296 КК України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Житомирі чоловік на вулиці отримав поранення в голову з пневматичної зброї.Правоохоронці з'ясували, що стріляв 10-річний хлопчик, - пише Кореспондент , посилаючись на пресслужбу поліції."До медичного закладу звернувся 38-річний житель обласного центру з пошкодженням в області скроні. Лікарі зафіксували гематому і виявили в ній кульку, попередньо, від пневматичної зброї. За словами потерпілого, він знаходився неподалік багатоповерхового будинку в мікрорайоні Польова, коли відчув різкий біль у скроні і зрозумів, що його поранено", - йдеться в повідомленні.Перевіряючи повідомлення про ймовірний постріл з вікна багатоповерхівки, поліцейські організували відпрацювання будинку і розшукали потрібну квартиру.З'ясувалося, що чоловіка поцілив 10-річний хлопчик. На той момент він був сам вдома. У присутності батьків школяр зізнався, що знайшов вдома пневматичну гвинтівку і вирішив випробувати її, вистріливши з вікна.Встановлено, що зброя належить батькові і, згідно із законодавством, не вимагає спеціального дозволу для власника.Гвинтівку поліцейські вилучили. З'ясовуються причини, з яких вона зберігалася в доступному для дитини місці. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство (ст. 296 КК України).

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