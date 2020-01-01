Які документи невдовзі з`являться в мобільному додатку «Дія»
Сьогодні, 00:15
В березні в мобільному додатку "Дія" розшириться перелік електронних документів, якими зможуть користуватися українці.
Наразі мобільний застосунок завантажили більше 1,6 мільйона українців, - повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України.
Зараз в мобільному додатку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Протягом березня Мінцифра випустить релізи автоцивілки, студентського квитка, ID-картки та закордонного біометричного паспорта.
З автоцивілкою у смартфоні водії зможуть їздити без паперових документів і пред'являти його працівникам поліції за потреби.
Електронний студентський буде доречним для студентів денної форми навчання, щоб приміром, сісти на поїзд або отримати знижку у кіно.
ID-картка та паспорт громадянина України для виїзду за кордон у смартфоні будуть корисними для посвідчення особи, там, де це потрібно: у банку, в держустанові або магазині.
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Наразі мобільний застосунок завантажили більше 1,6 мільйона українців, - повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України.
Зараз в мобільному додатку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Протягом березня Мінцифра випустить релізи автоцивілки, студентського квитка, ID-картки та закордонного біометричного паспорта.
З автоцивілкою у смартфоні водії зможуть їздити без паперових документів і пред'являти його працівникам поліції за потреби.
Електронний студентський буде доречним для студентів денної форми навчання, щоб приміром, сісти на поїзд або отримати знижку у кіно.
ID-картка та паспорт громадянина України для виїзду за кордон у смартфоні будуть корисними для посвідчення особи, там, де це потрібно: у банку, в держустанові або магазині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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