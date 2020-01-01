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Які документи невдовзі з`являться в мобільному додатку «Дія»

Які документи невдовзі з`являться в мобільному додатку «Дія»
В березні в мобільному додатку "Дія" розшириться перелік електронних документів, якими зможуть користуватися українці.

Наразі мобільний застосунок завантажили більше 1,6 мільйона українців, - повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України.

Зараз в мобільному додатку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Протягом березня Мінцифра випустить релізи автоцивілки, студентського квитка, ID-картки та закордонного біометричного паспорта.

З автоцивілкою у смартфоні водії зможуть їздити без паперових документів і пред'являти його працівникам поліції за потреби.

Електронний студентський буде доречним для студентів денної форми навчання, щоб приміром, сісти на поїзд або отримати знижку у кіно.

ID-картка та паспорт громадянина України для виїзду за кордон у смартфоні будуть корисними для посвідчення особи, там, де це потрібно: у банку, в держустанові або магазині.

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Теги: Україна, Дія
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