Які документи невдовзі з`являться в мобільному додатку «Дія»

В березні в мобільному додатку "Дія" розшириться перелік електронних документів, якими зможуть користуватися українці.Наразі мобільний застосунок завантажили більше 1,6 мільйона українців, - повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України.Зараз в мобільному додатку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Протягом березня Мінцифра випустить релізи автоцивілки, студентського квитка, ID-картки та закордонного біометричного паспорта.З автоцивілкою у смартфоні водії зможуть їздити без паперових документів і пред'являти його працівникам поліції за потреби.Електронний студентський буде доречним для студентів денної форми навчання, щоб приміром, сісти на поїзд або отримати знижку у кіно.ID-картка та паспорт громадянина України для виїзду за кордон у смартфоні будуть корисними для посвідчення особи, там, де це потрібно: у банку, в держустанові або магазині.